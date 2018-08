Varapresidentti Pence: Yhdysvaltojen on aika perustaa avaruusjoukot

Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence kertoi torstaina, että maan avaruusjoukot perustettaisiin vuoteen 2020 mennessä. Presidentti Donald Trumpin toimikausi päättyy samana vuonna.

Pencen mukaan Yhdysvaltojen on valmistauduttava seuraavien sukupolvien kohtaamiin uhkiin.

– On tullut aika valmistautua seuraavalle taistelutantereelle, Pence sanoi.

Trump määräsi kesäkuussa puolustusministeriön perustamaan avaruusjoukot, jotka takaisivat Yhdysvaltain ylivoiman avaruudessa. Ainakin toistaiseksi avaruuteen liittyviä sotilasasioita hoitaa Yhdysvalloissa ilmavoimat.

Kongressin on säädettävä uuden puolustushaaran perustamista koskeva laki. Osa poliitikoista ja virkamiehistä suhtautuu hankkeeseen epäilyksellä.

STT

Kuvat: