Varusmiespalveluksen aloittanut Julia Rannikko on onnistunut hyvin koti-SM-kisoissa

Salon Seudun Ampujien järjestämät kivääri- ja pistoolilajien SM-kisat jatkuivat lauantaina eilen Halikon Hevonpään ampumaurheilukeskuksessa mielenkiintoisilla kohtaamisilla.

Heinäkuun alussa armeijan aloittanut SaSA:n Julia Rannikko on ehkä vastoin odotuksiaan nauttinut olostaan asepalveluksessa.

– Tykkään todella olla siellä, ja hyvähän sillä on olla, kun on oikealla asenteella. Jännitin Salon ampumakisojen aikaan turhaan sinne lähtemistä, totesi Rannikko kiväärin makuukisan jälkeen.

Armeija on tehnyt myös hänen ampumiselleen hyvää. Perjantaina hän ampui naisille uudessa, laukausmäärän tuplanneessa lajissa 3×40 laukauksen ottelussa oman ja SaSA:n ennätyksen 1119.

Lauantaina Rannikon tahti jatkui, ja makuukisassa ennätykset kirjattiin lukemin 612. Hän sijoittui sillä kahdeksanneksi jääden voittaja Annika Siivosesta vain yhdeksän pistettä.

Naisten ampujia on sen verran vähemmän kuin miehiä, että useista ampujista on vuosien varrella tullut hyviä ystäviä. Eri puolissa asuen he kuitenkin käyvän kilpailuissa pääosin eri puolilla Suomea, mutta esimerkiksi Salon kisat ja SM-kisat ovat vuosittain yhteisiä kohtauspaikkoja.

– Joskus sitä miettii, lähtisikö vähän kauemmas ajamaan kisoihin, mutta Salon kisoissa vetää aina se, että silloin näkee ne tutut kilpakumppanit. Se vetää vuosi vuodelta mukaan, toteaa perjantaina olympiapistoolin voittanut Kotkan Kirsti Kaaro.

SaSA:n Katja Liimatainen on samoilla linjoilla, mutta toteaa, ettei silti tule tunnetta,että pitäisi ampua jotain tiettyä ampujaa vastaan.

Kirjoittaja: Jarmo Laakso