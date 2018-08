Ven ja Hirvilampi hakevat soutuvauhtia keräilyeristä – kaipasivat terävyyttä EM-soutujen avaukseen

Robert Ven ja Kasper Hirvilampi toivovat, että alkueräsoudun tahmeus karisee kehosta perjantain keräilyerissä. Kumpikin hakee lauantaiksi välieräpaikkaa Glasgow’n liepeillä soudettavissa EM-kisoissa.

– Soutu oli yllättävän voimatonta. Hermotus puuttui, Ven kertoi.

Hän sijoittui miesten yksikön alkuerässään neljänneksi runsaat kymmenen sekuntia erän voittaneelle liettualaiselle hävinneenä.

– Tällä kaudella ei ole kertaakaan ollut noin huonoa. Toivon, että tämä soutu avasi kropan, Ven arvioi.

EM-kisat ovat Venille tärkeät, mutta kausi jatkuu sunnuntaina päättyvien kisojen jälkeen MM-vesillä Bulgarian Plovdidissa 9.-16. syyskuuta.

– Tottakai MM-kisat ovat kauden päätavoite, mutta kyllä tällainen monilajitapahtuma on jonkinlainen piristysruiske, sillä nämä ovat isommat EM-kisat kuin pelkät oman lajin EM-kisat, Ven kertasi.

Glasgow’ssa soutu on omissa oloissaan parinkymmenen minuutin matkan päässä kaupungin keskustasta. Suomalaiset saavat silti soudussakin enemmän näkyvyyttä, koska mediaa on paikalla enemmän kuin pelkissä soudun arvokisoissa.

Kaksikko vaihtui yksikköön

Hirvilampi soutaa EM-kisoissa yllättäen yksikössä, sillä hänen kevyen pariairokaksikon kaverinsa Juho-Pekka Petäjäniemi jäi telakalle kyljen rasitusvamman takia.

– Kaksikko on tältä kaudelta valitettavasti kilpailtu. Saamme paremman ensi kauden, jos JiiPee keskittyy palautumaan, ja minä soudan loppukauden yksikössä, Hirvilampi kertoi.

Hirvilampi oli EM-kisojen kovassa alkuerässä viimeinen eli viides.

– Vähän tuntui, että soutu tulee fyysisesti ja teknisesti hyvin, mutta vene ei lähtenyt kulkemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yleensä soutuni on aina parantunut kisapäivien mittaan, Hirvilampi kertoi.

Hirvilampi kertoi miettineensä, että erä oli täynnä arvokisamitalisteja ja -finalisteja, ja hän on itse vasta räkänokka.

– Vedin ensimmäistä arvokisojen starttia yksin. Pitää vaan kiilata muiden rinnalle ja ohi, Hirvilampi puntaroi urakehitystä tulevina vuosina.

