Venäjä nimitti näyttelijä Steven Seagalin erityislähettilääkseen

Venäjä on nimittänyt yhdysvaltalaisnäyttelijä Steven Seagalin erityislähettilääkseen vastaamaan humanitaarisista väleistä Yhdysvaltojen kanssa. Seagalin tehtävä on edistää maiden välistä vuorovaikutusta esimerkiksi kulttuurin, taiteen ja nuorisovaihtojen osalta. Nimityksestä kertoi Venäjän ulkoministeriö.

Toimintaelokuvien näyttelijänä tunnettu Seagal, 66, tiedetään Venäjän presidentti Vladimir Putinin ihailijaksi. Seagal sai Venäjän kansalaisuuden kaksi vuotta sitten. Seagal oli Kremlin tiedottajan mukaan pyytänyt Venäjän kansalaisuutta pitkän aikaa ja ”melko itsepintaisesti”.

Itä-Euroopassa erittäin suosittu Seagal muistetaan muun muassa Kaappaus merellä ja Kaappaus raiteilla -elokuvista.

Aiemmin Venäjä on myöntänyt kansalaisuuden myös ranskalaisnäyttelijä Gerard Depardieulle.

