Venezuela määräsi oppositiohahmon pidätettäväksi lennokki-iskusta epäiltynä

Venezuelan korkein oikeus on määrännyt merkittävän oppositiohahmo Julio Borgesin pidätettäväksi välittömästi. Borgesia epäillään osallisuudesta presidentti Nicolas Maduroon kohdistuneeseen lennokki- eli droneiskuun.

Borges kutsuu presidentti Maduron syytöksiä häntä kohtaan farssiksi.

– Me kaikki tiedämme, että hyökkäys oli lavastettu, jotta voisit vainota ja painostaa diktatuurisi vastustajia, Borges kirjoitti Twitterissä.

Kolumbiassa maanpaossa elävä Borges on Venezuelan kansalliskokouksen entinen puhemies ja yksi Venezuelan opposition näkyvimpiä hahmoja.

Syytöksiä Kolumbialle

Venezuelan hallitus kertoo, että useita räjähteitä kantaneita lennokkeja räjähti puhetta pitäneen presidentin lähellä lauantaina.

– Iskun tarkoituksena oli tappaa minut, Maduro sanoi televisiossa sunnuntaina.

Iskun tekijäksi on ilmoittautunut siviileistä ja sotilaista koostuva ennestään tuntematon kapinallisryhmä. Venezuelan hallitus on kuitenkin syyttänyt yhteistyössä juonineita Kolumbiaa, Borgesia ja muuta oppositiota. Heitä olisi rahoitettu Yhdysvaltain Floridasta.

Sekä Kolumbia että Yhdysvallat ovat jyrkästi kiistäneet syytökset.

Sadattuhannet paenneet

Madurosta tuli Venezuelan presidentti vuonna 2013 Hugo Chavezin kuoltua. Hän on pysynyt öljyvaltion vallankahvassa huolimatta maan romahtaneesta taloudesta ja pitkään jatkuneesta poliittisesta kriisistä. Maduro valittiin keväällä jatkokaudelle vaaleissa, joita oppositio boikotoi.

Sadattuhannet venezuelalaiset ovat paenneet maasta ruoka- ja lääkepulan sekä inflaation vuoksi. Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n mukaan maan inflaatio saattaa yltää tänä vuonna miljoonaan prosenttiin.

https://twitter.com/JulioBorges/status/1027027737972752384

STT

Kuvat: