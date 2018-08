Venezuelalaisten joukkopako kiristää jännitteitä Etelä-Amerikassa – Brasilia lähettämässä lisäjoukkoja rajalle

Venezuelalaisten kiihtyvä joukkopako kotimaastaan kiristää jännitteitä naapurimaissa. Brasilia aikoo määrätä lisää joukkoja Venezuelan-vastaiselle rajalleen viikonlopun levottomuuksien takia.

Levottomuudet saivat alkunsa, kun paikallinen mies ryöstettiin ja pahoinpideltiin Pacaraiman rajakaupungissa. Kaupunkilaiset syyttivät teosta Venezuelasta tulleita siirtolaisia, jotka asuvat alueelle kyhäämissään telttaleireissä.

Kaupunkilaiset hyökkäsivät venezuelalaisten leireihin ja polttivat ne. Yhteenotoissa kerrotaan loukkaantuneen useita ihmisiä.

Brasiliaan on viimeisten kolmen vuoden aikana tullut kymmeniätuhansia venezuelalaisia. Kaikkiaan YK arvioi, että 2,3 miljoonaa venezuelalaista on viime vuosina paennut ulkomaille Venezuelan taloudellista ja poliittista kriisiä.

Venezuelan talous on presidentti Nicolas Maduron vuonna 2013 alkaneella kaudella romahtanut totaalisesti. Maassa on pulaa muun muassa ruuasta ja lääkkeistä.

”Passien vaatiminen ei auta”

Ecuador ryhtyi eilen vaatimaan venezuelalaisilta passia rajalla, kun aikaisemmin maahantuloon on riittänyt henkilökortti. Peru aikoo ottaa passintarkastukset käyttöön ensi viikonloppuna. Perun mukaan maahan on viikon aikana tullut yli 20 000 venezuelalaista.

Venezuelalaisten läpikulkureitillä oleva Kolumbia pelkää nyt, että passittomat ihmiset jäävät maahan jumiin. Kolumbian maahanmuuttoviraston johtajan Christian Krugerin mukaan vain noin puolella Ecuadoriin ja Peruun pyrkivistä venezuelalaisista on passi mukanaan.

Viime aikoina Kolumbian ja Ecuadorin rajalle on saapunut yli 4 000 venezuelalaista päivässä. Viimeisten 15 kuukauden aikana Kolumbia arvioi, että heitä on tullut maahan yli miljoona.

– Passin vaatiminen ei lopeta ihmisten tuloa, koska he pakenevat maastaan pakon edessä, eivät vapaaehtoisesti, Kruger korosti.

STT

