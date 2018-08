Venezuelassa voimakas yli seitsemän magnitudin maanjäristys

Venezuelaa on ravisuttanut voimakas maanjäristys. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,3 magnitudia ja se tapahtui Sucren osavaltiossa maan koillisosassa.

Venezuelan seismologian instituutin mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 6,3 magnitudia. Maanjäristys tuntui useiden sekuntien ajan, ja korkeita rakennuksia kuitenkin evakuoitiin jälkijäristysten pelossa. Yhdysvaltojen tsunamivaroituskeskuksen mukaan tsunamivaaraa ei kuitenkaan ole.

Maanjäristyksen keskus oli noin 400 kilometriä itään Venezuelan pääkaupunki Caracasista.

Venezuelan sisäministerin Nestor Reverolin mukaan järistys tuntui useassa osavaltiossa, mutta loukkaantumisista tai kuolonuhreista ei ole raportoitu. Hänen mukaansa parhaillaan arvioidaan, onko muita tuhoja tullut.

Edellisen kerran Venezuelaan iski seitsemän magnitudin järistys vuonna 1997, jolloin 73 ihmistä kuoli.

Venezuela kärvistelee tällä hetkellä taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä. Jo neljä vuotta jatkuneen laman takia maassa kärsitään muun muassa ruoan ja lääkkeiden puutteesta. Ongelmia on lisäksi puhtaan veden ja sähkön saannissa. Maasta on YK:n mukaan paennut viimeisen neljän vuoden aikana yli kaksi miljoonaa ihmistä.

STT

Kuvat: