Vihreiden Aalto ja vasemmistoliiton Andersson: Pääministerin reaktio Soinin kirjoitteluun riittämätön

Vihreät ja vasemmistoliitto haluavat pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) selvemmän kannanoton ulkoministeri Timo Soinin (sin.) abortinvastaiseen kirjoitteluun.

Soini iloitsi torstaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa Argentiinan senaatin päätöksestä hylätä lakiesitys, joka olisi laillistanut abortin.

– On todella valitettavaa, että Suomen ulkoministeri edustaa maailmalla tällaista kantaa, joka on Suomen virallisen kannan vastainen. Tahdomme ja vaadimme pääministeriltä parempia vastauksia ja selkeämpää kannanottoa tähän tilanteeseen. Soini on aika menetetty tapaus, hänen kommenttinsa on jo nähty, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo STT:lle.

Pääministeri Sipilä kommentoi Soinin kirjoittelua sunnuntaina sanomalla, että asiasta on käyty keskustelu Soinin kanssa jo touko-kesäkuussa, kun Soini osallistui abortinvastaiseen iltahartauteen virkamatkallaan Kanadassa.

– Jokaisella meillä on oikeus omiin henkilökohtaisiin mielipiteisiimme, mutta on aina tärkeää, että Suomen kanta on yhdessä sovittu kanta, Sipilä sanoi.

Aallon lisäksi myös STT:n haastattelema vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, ettei Sipilän kommentti jokaisen oikeudesta omaan mielipiteeseen ole riittävä reaktio.

– Olemme täysin tyytymättömiä niihin vastauksiin, joita Sipilä nyt on antanut. Tämä on nyt toinen kerta melko lyhyen ajan sisällä, kun Soini tieten tahtoen tuo esiin omia avauksiaan aborttioikeuteen liittyen tietäen, että ne ovat ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan linjausten kanssa, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan pääministerin toimimattomuus pakottaa opposition toimimaan, kun eduskunta kokoontuu syysistuntokaudelle.

– Uskoisin, että halua puuttua tähän on myös muissa oppositioryhmittymissä. Että voi olla kyse epäluottamuslauseesta tai vastaavasta.

Aalto ja Andersson sanovat, että puolueiden eduskuntaryhmät pohtivat tarpeellisia keinoja kesäkokouksissaan elokuussa.

”Ei hallituksen kanta”

Soinin viimeviikkoinen kirjoitus nostatti kansanedustajien ja ministerien keskuudessa kommenttivyöryn, josta tukea ulkoministerin näkemyksille ei löytynyt.

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi perjantaina STT:lle, että jos hallituksen linja ei tullut vielä kevään keskustelussa riittävän selväksi, niin uusi keskustelu asiasta ei ehkä olisi pahitteeksi. Hän sanoi, ettei voi hyväksyä ”vihjailujakaan siitä, että voisimme olla tyytyväisiä Argentiinassa tapahtuneeseen kehitykseen”.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) puolestaan tviittasi, ettei Soinin abortinvastainen kanta ole hallituksen kanta. Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmaisi olevansa täysin samaa mieltä Virolaisen kanssa.

Oppositiopuolueet ovat viime päivinä arvostelleet rajusti Soinin uutta aborttikannanottoa. Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) sanoi tuomitsevansa jyrkästi Soinin ulostulon, jota hän kuvaili naisvihamieliseksi.

STT

Kuvat: