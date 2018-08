Vihreiden Aalto: Suomen palautuspolitiikka kestämättömällä pohjalla – palautukset Afganistaniin keskeytettävä

Turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin on keskeytettävä, vaatii vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto Twitterissä. Hänen mukaansa Suomen palautuspolitiikka on kestämättömällä pohjalla.

– Pakkopalautukset on väliaikaisesti keskeytettävä, kunnes on varmaa, että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan sekä perus- ja ihmisoikeudet.

Aalto lisää, että palautusten epäkohtia ovat nostaneet esille muun muassa oikeuskansleri ja yhdenvertaisuusvaltuutettu.

– Afganistan on yksi maailman turvattomimmista maista. Pakkopalautukset sinne tulee keskeyttää, ketään ei saa lähettää hengenvaaraan.

Maasta poistamiset nousivat jälleen keskusteluun, kun vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin tiistaina Finnairin lennolta. Pennanen kertoi yrittäneensä estää toisen lennolla olleen henkilön poistamisen maasta ja kieltäytyneensä siksi istumasta.

https://twitter.com/ToukoAalto

STT

Kuvat: