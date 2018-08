Broilerin kasvatuksessa eletään uutta aikaa. Broilerit tuodaan osalle kasvatustiloista munina, ei enää untuvikkoina. Uuden menetelmän tavoitteena on parantaa lintujen hyvinvointia.

Turkulaisen kiinteistövälittäjä Jethro Rostedtin vene upposi laiturissa kolmessa minuutissa. Viikon kuvissa Rostedt seuraa veneensä nostoa.

Myös kuluneen kesän metsäpalojen jäljet ja jälkipuheet näkyvät useissa Viikon kuvissa.

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat kuvien takaa.

PIIP PIIP, KUULUU KANANMUNASTA. Tämä kananpoika ei kuoritunut hautomossa, vaan se kuljetettiin broilerin kasvatustilalle munana. Olennaista uudessa menetelmässä on, että untuvikot pääsevät heti kuoriutumisen jälkeen syömään ja juomaan. Uuden menetelmän mukainen kasvatus loimaalaisella Jouni ja Eija Tuomolan tilalla alkoi tammikuussa. Kuva: Karoliina Markula, Loimaan Lehti.

UUTTA PINTAA. Somerolla keskeiset tiet saavat uutta asfalttia tänä kesänä. Joensuuntien asfaltointi on alkamassa kohta ja viime viikolla Turuntie sai uuden pinnan. Joensuuntien asfaltointi tehdään öisin. Kuva: Sauli Kaipainen, Somero-lehti.

KORVAAVAA VETTÄ VESIPOSTISTA. Kemiönsaaren pohjoisosassa jaetaan vettä vesipostista, koska fluoridipitoisuudet ylittävät ajoittain sille asetetut raja-arvot. Jakelu on tarkoitettu riskiryhmille, joita ovat raskaana oleva naiset ja imeväiset. Heidän suositellaan korvaavan osan juomavedestään muulla kuin Kårkullan alueen vesijohtovedellä. Katja Siggberg oli yhdessä poikansa Lionelin kanssa hakemassa vettä Kemiön kunnan vesipisteeltä. Ongelma poistuu, kun Kårkullan vedenottamon uusi vedenkäsittelyjärjestelmä saadaan käyttöön. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

TULTA VASTAAN. Westaksen Raunion sahalla Koskella on oma tehdaspalokunta, joka toimii täysin vapaaehtoispohjalta. Omalla ajalla tehdyistä harjoituksista tosin maksetaan palkkaa. Muutama vuosi sitten palokunta näytti, miten arvokasta työ käytännössä on, kun se sammutti uhkaavan palon sahatavaravarastossa. Palosuojeluvastaava Pasi Jaakkola on ollut mukana palokunnassa alusta asti 1990-luvulta. Kuva: Kirsi-M

VERKATEHTAAN MUISTOT. Littoisten Verkatehtaan alue oli Sylvi Virtasen nuoruudessa 1930-40-luvuilla vilkas palveluiltaan ja täynnä tehtaanväkeä. Littoislainen 92-vuotias Sylvi Virtanen on ollut mukana kaikilla Verkatehtaan draamakierroksilla, niin tänäkin vuonna. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

NUORET TIETEENTEKIJÄT. Tiedekeskus Tuorlan leireille Piikkiössä oli tiedekeskuksen ensimmäisenä kesänä enemmän tulijoita kuin paikkoja. Kuvassa 9-vuotias Julius Lindberg Paraisilta tutkii veden käyttäytymistä. Sivussa seuraa ohjaaja, heinolalainen Sanna Launiainen. Kuva: Maria Kesti, Kaarina-Lehti.

KOULUTAIPALEEN ENSIMMÄINEN PÄIVÄ. Pikkuserkukset Okko ja Frans Westilä aloittivat kumpikin koulutiensä musiikkiluokalla Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Kumpikin oli odottanut koulun alkua pitkään, ja maanantaiaamuna koulun pihalla tunnelma oli innostunut. Uudessakaupungissa uusia ekaluokkalaisia oli tänä vuonna 158. Kuva: Saana Viinikkala, Uudenkaupungin Sanomat.

KIVENPYÖRITTÄJÄT. Yli kaksikymmentä henkilöä osallistui torstaina WWF:n, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Valonian talkooleirille Kiskonjoella. Perniön Latokartanonkoskella väki kunnosti uhanalaiselle taimenelle uusia lisääntymis- ja poikasalueita. Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen (vas.) ja projektisuunnittelija Ville Ojala aukaisevat joen sivuhaaraa käsivoimin virtauksille. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

TERVETULOA SADE! Sisäministeri Kai Mykkänen (kok, sateenvarjon kanssa) tapasi keskiviikkona Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilökuntaa. Poikkeuksellisen hellekesän maastopalot ovat herättäneet valtiovallan huolen krittisen pelastuskaluston riittävyydestä, mikäli maastopaloja riehuu useita samanaikaisesti. Mykkänen edellyttää, että erityisesti lentokaluston jakamisesta laaditaan ohjeistus siltä varalta, että suuria maastopaloja on sammutettavana useita samanaikaisesti. Kuva: Timo Jakonen, Turun Sanomat.

TEKNIIKKALAJI. Laitilaan avautuu viikonloppuna uusi frisbeegolfrata Matikan alueelle. Pystykiekko ry järjestää sunnuntaina radan avajaiskisat. Jyri Koskinen näyttää, kuinka heitto lähtee. Laitilasta löytyy jo yksi vanhempi rata Palmusen puistoalueelta. Kuva: Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat.

LÖÖPPIVENEEN NOSTO. Turkulaisen kiinteistövälittäjä Jethro Rostedtin maanantaina uponnut vene nostettiin tiistai-iltapäivällä ylös Turun Hirvensalossa. Rostedtin lisäksi venettä oli nostamassa myös venevalmistaja XO Boatsin toimitusjohtaja Dan Collianderin. Veneen uppoamissyytä selvitetään. Kuva: Juha Paju, Turun Sanomat.

SAVUAVA MAA. Halikossa Takapyölintien ympäristössä oli viime viikolla laaja metsäpalo. Metsäpaloja on ollut Suomessa tänä vuonna huomattavasti tavallista enemmän ja ne ovat myös olleet keskimääräistä suurempia. Suuria metsäpaloja on ollut Varsinais-Suomen lisäksi Lapissa ja Pohjanmaalla. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen, Salon Seudun Sanomat.

PUUTARHURIN MOOTTORIPYÖRÄT. Arto Riipin intohimona ovat Harley-Davidson moottoripyörät, joita omasta tallista löytyy kaikkiaan 13. – Tätä pyörähommaa tulee touhuttua vuoden läpi. Kaikkiin teen huollot ja korjaukset omassa pajassa itse, kertoo puutarhayrittäjä. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

KIINNOSTAVAT LUOLAT. Luolaretkeily on kiehtovaa ja sopivasti jännittävää. Jännitystä saa aikaan jo sillä, kun hetken muistelee thaimaalaista jalkapallojoukkuetta, jonka pelastumista veden täyttämästä luolasta koko maailma seurasi henkeään pidätellen. Luolaretkeilyn alkuun pääsee Somerollakin, paikkakunnalla on useita vanhoja, pieniä kvartsilouhoksia. Someron lasitehtaalle louhittiin 1800-luvulla kvartsia. Yksi näistä kvartsin louhinnassa syntyneistä luolista on Pajulassa. Luolan tarkan sijainnin selvittäminen vaatii jonkin verran salapoliisityötä, mutta Susanna Kaurimo ja Ilo-koira löysivät luolaan. Kuva: Kirsi Seppälä, Somero-lehti.

AIKAINEN OMENASATO. Ylipuutarhuri Tiina Uusitupa toivoo sateita, jotta omenan satokausi jatkuisi paimiolaisella Pakurlan hedelmätarhalla pitkälle syksyyn. Kuuma ja kuiva kesä on ollut Uusituvan mukaan kärsimys. Omenat ovat tänä vuonna pienikokoisia, kovakuorisia ja hieman kumimaisia sääoloista johtuen. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

VIIKON KUVAT -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.