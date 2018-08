Viiksetön Raitanen jaksoi kahdeksanneksi: ”Ei huono”

Estejuoksun kirikamppailu käytiin kaukana Topi Raitasen edellä. Suunnistuksesta yleisurheiluun siirtynyt Raitanen suhtautui asiaan kypsästi. Hänen matkansa Euroopan huipulle on vielä kesken.

– Kahdeksas sija ei ole huono. Se on jopa hyvä, kun ottaa huomioon, että olin tilastoissa jossain 25. sijan tuntumassa, Raitanen muistutti.

Mahiedine Mekhissi-Benabbad otti mestaruuden Ranskaan ajalla 8.31,66. Pari kierrosta ennen maalia tuntuman kärkiryhmään menettänyt Raitanen kiri kahdeksanneksi ajalla 8.40,11.

– Olin päättänyt, etten häviä virolaiselle, ruotsalaiselle, tanskalaiselle enkä norjalaiselle. Sen taisin tehdä, Raitanen selitti loppurutistustaan kymmenenneltä sijalta pisteille.

– Tutustuin näihin kilpakumppaneihin talven leireillä. Sen jälkeen tiesin, ettei heidän lyömiseen mitään ihmeitä tarvita.

Raitanen voitti alkuerissä juoksunsa. Hän pelkäsi jo silloin, ettei välttämättä ennätä palautua finaaliin.

– En palautunut, ja nyt toivon, että kahden vuoden kuluttua minun ei enää tarvitse juosta finaalia näin tyhjin lihaksin, Raitanen naurahti.

Raitanen aikoo myös parantaa tekniikkaansa ja keskivartalon lihaksia, jotta juoksu pysyy väsyneenäkin ryhdissä.

– Tiedän, että tänään loppu näytti kauhealta. Ihmiset katselivat, että siellä se suunnistaja on, Raitanen naureskeli.

Ihan ensimmäiseksi Raitanen kuitenkin totuttelee ylähuuleensa, joka puhdistui viiksistä alkuerän ennätysparannuksella.

– Vähitellen siihen tottuu, ettei ole huulessa, mitä lipoa, Raitanen totesi.

STT

