Viljankuivaamossa riehui tulipalo Sauvossa, tyhjennys edelleen käynnissä

Viljankuivaamon siilossa Sauvon Ampolantiellä syttyi tulipalo puoli kymmenen aikaan torstaina. Siilo kärsi pinnallisia vaurioita, mutta eniten tuhoa aiheutui sen sisässä olleelle viljalle.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Marko Virolaisen mukaan 26 kuutiota viljaa sisältänyt siilo joudutaan tyhjentämään kokonaan.

– Vilja on osittain tuhoutunut käyttökelvottomaksi. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon hyvää viljaa saadaan pelastettua, hän sanoo.

Palo ei ehtinyt levitä laajemmalle kuivaamoon. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa.

Palon epäillään syttyneen kipinästä, joka on saattanut päästä siiloon ilmakanavan kautta. Virolainen arvioi tämänkaltaisten tulipalojen olevan varsin yleisiä.

Siilon tyhjennyksessä on Virolaisen mukaan oltava tarkkana pölyräjähdyksen varalta. Pölyävä vilja, kuivuus ja tulipalo ovat syttymisherkkä yhdistelmä.

Tyhjennys on edelleen käynnissä ja kestänee muutaman tunnin. (SSS).