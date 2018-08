Virossa etsitään vahingossa laukaistua ohjusta – on mahdollista, että espanjalaisen hävittäjän ohjus on osunut maahan

Espanjalainen hävittäjä laukaisi vahingossa Amraam-ilmataisteluohjuksen Viron ilmatilassa tiistaina iltapäivällä.

Ohjuksen lentoreittiä, sijaintia ja kuntoa selvitetään, ja Viron puolustusvoimat on aloittanut ohjuksen etsinnät muun muassa helikoptereilla. Eurofighter-hävittäjä laukaisi ohjuksen ilmavoimien harjoitusalueella lähellä Otepäätä Etelä-Virossa pohjoisluoteen suuntaan.

Ohjuksessa on itsetuhomekanismi, mutta on mahdollista, että ohjus on osunut maahan. Ohjus on vähän alle neljä metriä pitkä, ja sen halkaisija on 18 senttiä.

Ohjuksen kantama on 100 kilometriä, ja se laukaistiin kuuden kilometrin korkeudesta. Ohjuksessa on vajaan kymmenen kilon räjähdyspanos. Sen viimeinen tunnettu sijainti oli 40 kilometriä Tartosta pohjoiseen. Jos ohjus on räjähtänyt ilmassa, se on Viron ilmavoimien komentajan Riivo Valgen mukaan voinut näkyä kirkkaassa säässä.

Viron ilmavoimat on neuvonut ihmisiä, jotka havaitsevat maassa jotain ohjusta muistuttavaa olemaan koskematta siihen ja kertomaan asiasta ilmavoimille. Kenenkään ei myöskään pitäisi etsiä ohjusta omin päin.

Espanjalaishävittäjä on osa Naton ilmakalustoa, joka suojaa Baltian maiden ilmatilaa. Kone palasi tapauksen jälkeen tukikohtaansa Siauliaissa, Liettuassa.

Tapauksesta on aloitettu tutkinta. Komentaja Valgen kyse voi olla myös teknisestä ongelmasta eikä lentäjän virheestä, kertoo Postimees-lehti. Valgen mukaan tapaus on ensimmäinen laatuaan Baltiassa eivätkä vastaavat tapaukset ole muuallakaan maailmassa yleisiä. Valge sanoi, ettei hän aio spekuloida tapahtuman olosuhteilla.

https://www.postimees.ee/6030919/hispaania-ohuturbe-havitaja-lasi-eesti-ohuruumis-eksikombel-valja-ohk-ohk-tuupi-lahingraketi

STT