Virossa vahingossa laukaistu ohjus on todennäköisesti löytynyt

Virossa espanjalaisen hävittäjän vahingossa laukaisema ohjus on todennäköisesti löytynyt. Viron ilmavoimien mukaan ohjus on löytynyt 95-prosenttisella varmuudella.

Ilmeisesti räjähtäneen ohjuksen osat eivät ole vielä puolustusvoimien hallussa. Todennäköisellä laskeutumispaikalla on puolustusvoimien asiantuntijoita.

Hieman alle nelimetrisen ohjuksen halkaisija on 18 senttiä.

Espanjalainen Eurofighter-hävittäjä laukaisi ohjuksen vahingossa eilen Etelä-Virossa.

Kantama 100 kilometriä

Puolustusvoimista ei haluta spekuloida syytä ohjuksen laukaisulle ennen kuin saadaan tarkempia tietoja siitä, mitä ohjukselle on tapahtunut.

Amraam-ilmataisteluohjuksessa on mekanismi, jolla se voi tuhota itsensä, mutta on mahdollista, että ohjus on osunut maahan. Ohjus on vähän alle neljä metriä pitkä, ja sen halkaisija on 18 senttiä. BNS:n mukaan ohjuksessa on alle kymmenen kilon räjähdyspanos. Ohjuksen kantama on 100 kilometriä.

Nato tutkii tapausta

Latvian puolustusministeriön mukaan ei ole syytä epäillä, että ohjus olisi pudonnut Latviaan. Viro ei ole pyytänyt etsintäapua Latviasta, BNS kertoo.

Viron ilmavoimien komentajan Riivo Valgen mukaan Nato ja Espanjan ilmavoimat ovat alkaneet tutkia tapausta. Tapaus on ensimmäinen laatuaan Baltian historiassa, Valge kertoi eilen.

Naton ilmakaluston espanjalaishävittäjä palasi tapauksen jälkeen Liettuan tukikohtaansa Siauliaissa.

STT

Kuvat: