Espanjalaisohjus löytyi Virossa luonnonsuojelualueen seudulta

Espanjalaishävittäjän vahingossa laukaiseman ohjuksen todennäköinen löytöpaikka on Keski-Virossa kaukana asutuksesta, kertoo Viron ilmavoimat. Eilen iltapäivällä espanjalaishävittäjän vahingossa laukaisema ilmataisteluohjus on todennäköisesti löydetty Endlan luonnonsuojelualueen läheltä soisesta maastosta.

Ohjuksen lentoreitti on puolustusvoimien tiedossa. Kukaan ei ollut ohjuksen takia välittömässä vaarassa.

Viron ilmavoimien komentajan Riivo Valge kertoo, että ohjuksen mahdollinen laskeutumispaikka löytyi keskipäivällä.

– Ohjus on löytynyt 95-prosenttisella varmuudella, Valge sanoo.

Eurofighter-hävittäjän Etelä-Virossa Otepään lähellä vahingossa laukaisema Amraam-ohjus on lähes nelimetrinen. Ohjuksen kantama on 100 kilometriä, ja sitä on etsitty laajalta alueelta muun muassa helikoptereilla.

Naton ilmakaluston espanjalaishävittäjä palasi tapauksen jälkeen Liettuan tukikohtaansa Siauliaissa.

STT

