Vjatkinin hirmuinen pommi ei riittänyt – RoPS tarrasi tiukasti kiinni mitaliin

FC Lahden venäläistoppari Artjom Vjatkin täräytti varmasti yhden koko jalkapalloliigan kauden komeimmista maaleista RoPSin verkkoon maanantai-illan kamppailussa. Se oli yhä tiukasti mitalikamppailuun pyrkivän FC Lahden kannalta laiha lohtu.

Tärkeät sarjapisteet lähtivät Rovaniemelle. RoPS voitti kärkipään ottelun 2-1. Voittomaalin teki Erfan Zeneli 68. minuutilla.

RoPS jatkaa sarjassa toisena. Se repäisi eron viidentenä majailevaan FC Lahteen jo kymmeneen pisteeseen.

– Nämä olivat meille aivan hemmetin tärkeät pisteet. Pelaamisemme on hyvässä kuosissa. Saimme pidettyä vastustajan melko hyvin pois tekopaikoilta. Taye Taiwo tarjosi minulle kolme maalipaikkaa. Onneksi pystyin käyttämään hyväkseni edes sen yhden, kamppailun avausmaalista vastannut Simo Roiha sanoi tyytyväisenä.

Lahtelaiset ovat kyenneet voittamaan RoPSin edellisen kerran kotikentällään toukokuussa 2014.

– Maalinteon tuska on kova. Nyt tuntuu siltä, että hyökkääjiltä lähtee vetohetkellä paikat takahampaista. Puristus on sen verran kova. Rentous puuttuu täysin, FC Lahden luotsi Toni Korkeakunnas manasi.

STT