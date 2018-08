Keskellä vahvaa kasvua budjetista tulossa edelleen alijäämäinen – VM:n budjettiehdotus 1,7 miljardia alijäämäinen

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus (VM) ei sisältänyt suuria yllätyksiä. Suomen talous kasvaa vahvasti, mutta valtion budjetit näyttävät pysyvän sitkeästi alijäämäisinä. Budjettiehdotus ensi vuodelle on 1,7 miljardia euroa alijäämäinen ja valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 109 miljardiin euroon. Julkisen talouden velkaantuneisuus on taittunut, ja sen odotetaan laskevan alle 60 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

– Kaikilla mittareilla mennään oikeaan suuntaan ja talouskasvu on edelleen hyvin vahvaa, sanoi valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tiedotustilaisuuden aluksi.

Hän kuitenkin lisäsi perään, että hyvästä kehityksestä huolimatta haasteita on edessä. Orpo viittaisi ministeriön kansantalousosaston ennusteeseen, jonka mukaan talous kasvaa tänä vuonna vielä kolme prosenttia, mutta seuraavaksi vuodeksi kasvua olisi kaksi prosenttia.

– Kasvu on selvästi hidastumassa ja se on näitä meidän huolenaiheita.

Työllisyyden kasvulle halutaan lisää vauhtia

Työllisyysluvut ovat viime aikoina olleet erittäin hyviä, ja hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite on lähellä. VM:n budjettiehdotuksessa ensi vuodelle odotetaan työttömyysturvamenojen alenevan 308 miljoonalla eurolla, koska työllisyys kasvaa ja työttömyys alenee.

Orpo kertoi antaneensa kansliapäällikkötyöryhmälle tehtäväksi käydä läpi jo tehdyt työllisyystoimet ja valmistella hallituksen budjettiriiheen mennessä lisätoimia talouden ja työllisyyden kasvun tueksi.

Työryhmän tarkoitus on muun muassa etsiä ratkaisuja, jotta vapaat työpaikat ja työttömät työnhakijat kohtaisivat paremmin. Orpon mukaan eri puolella Suomea on sekä vähäistä koulutusta vaativia että koulutetuille sopivia työpaikkoja, jotka pitäisi saada kohtaamaan työttömien työnhakijoiden kanssa.

– Onko jotakin, mitä voidaan tehdä tk-puolella (tutkimus ja kehitys), osaamisessa, että saataisiin tätä positiivista ongelmaa ratkaistua.

Määräraha sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

Monia käänteitä tänäkin vuonna nähnyt sote-uudistus vaikuttaa myös ensi vuoden budjettiin. Valtiovarainministeriö ehdottaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun 213 miljoonan euron määrärahaa. Ministeriön mukaan määrä tarkentuu, kun ministeriöt käyvät aikataulumuutoksen vaikutuksia läpi kahdenvälisissä neuvotteluissa VM:n kanssa.

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen elokuun lopulla.

STT

Kuvat: