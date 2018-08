Länsi- ja Pohjois-Suomessa on tänään luvassa sade- ja ukkoskuuroja, joihin voi liittyä voimakkaita ukkospuuskia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Ukkospilvien tarkka ennustaminen on hankalaa, ja Ilmatieteen laitos kehottaakin seuraamaan sadealueiden liikkeitä sadetutkasta.

Maan etelä- ja itäosassa on enimmäkseen aurinkoista ja poutaa. Lämpötilat kohoavat tänään suuressa osassa maata 30 asteen tienoille.

http://ilmatieteenlaitos.fi/sade-ja-pilvialueet

STT