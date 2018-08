VPK:n pintapelastajat päivystävät SaloFestissä

Tänään alkavan kaksipäiväisellä SaloFestillä vieraiden turvallisuudesta huolehtivat myös Salon VPK:n pintapelastajat. Kolmen hengen ryhmä päivystää perjantaina ja lauantaina Salonjoen rannassa.

Tapahtuman järjestäjän, Suur-Seudun Osuuskaupan asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen sanoo, että kyseessä on varotoimenpide. Joen ja Farmoksen tontin festarialueen välissä on väin kevyen liikenteen väylä.

Ensimmäisen SaloFestin festarialueen rakentaminen on sujunut aikataulussa ilman yllätyksiä.

– Farmoksen tontti on ihastuttava ja palvelut on saatu lähelle toisiaan. Pohja ihanteellinen, sillä tiivis hiekkapohja ei muutu mutavelliksi, vaikka sade yllättäisi, Pakkanen kertoo.