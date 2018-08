Vuokrat kohosivat 2,4 prosenttia – pääkaupunkiseudulla nousu maltillisempaa kuin monissa muissa kaupungeissa

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu on pitkällä aikavälillä hidastunut, Tilastokeskukselta kerrotaan. Tilastokeskuksen mukaan kaupunkien ydinalueilla vuokrataso nousee selvästi reuna-alueita hitaammin.

Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa vuokrien nousu oli selvästi valtakunnallista tasoa hitaampaa, kun taas Helsingin reuna-alueilla vuokrien kehitys oli valtakunnallista tasoa rivakampaa.

– Se voi merkitä sitä, että ainakin alueellisesti on päästy jollekin kipurajalle, jonka jälkeen vuokralaisten maksukyky jo tulee vastaan, yliaktuaari Martti Korhonen Tilastokeskukselta kertoo.

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat huhti-kesäkuussa keskimäärin 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Korhosen mukaan vuokra-asuntojen hinnannousu on jo pidempään ollut hidastumaan päin.

– Ollaan tultu jopa neljästä prosentista tänne 2,5 prosentin tuntumaan. Jos katsoo vaikkapa muun Suomen osalta Ara-asuntoja, niin siellä ollaan alhaisimmissa mitatuissa lukemissa, Korhonen toteaa.

Kohtuuhintaista asumista tarjoavien Ara-asuntojen vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 3,2 prosenttia ja muualla Suomessa kaksi prosenttia.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat toisella vuosineljänneksellä pääkaupunkiseudulla 2,3 prosenttia. Yliopistokaupungeissa Kuopiossa, Jyväskylässä ja Turussa vapaarahoitteisten hinnannousu oli pääkaupunkiseutua rivakampaa.

Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen keskineliövuokra oli 18,75 euroa ja muualla maassa lähes 12 euroa. Tampereella keskineliövuokra oli muita pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia kaupunkeja suurempi, mikä voi Korhosen mukaan selittää maltillista 1,9 prosentin vuokran kasvua.

STT

