Mattson ui välieriin Skotlannin EM-kisoissa

Matti Mattsson ottaa EM-uintien iltakisoissa maltin peliin, kun hän hakee finaalipaikkaa miesten 200 metrin rintauinnista. Aamun alkuerässä Mattsson aloitti kovaa ja johti eräänsä 150 metrin jälkeen, mutta viimeinen altaanmitta oli vaikeampi.

– Viimeisellä 15 metrillä meinasi usko loppua. Etteikö se, piru vie, tule loppuun asti, Mattsson tuumasi.

Porilaisuimarin loppuaika 2.11,44 oli alkuerien kymmenenneksi nopein. Matkan välierät uidaan tänään kello 19.49 Suomen aikaa.

– Ensimmäiselle sataselle täytyy saada maltti. Täytyy uida sitä uintityyliä, minkä osaan parhaiten. Sellaista pitkää ja leveää, Mattsson ennakoi.

– Nyt alkuerässä ekalla satasella vauhti oli sopiva, mutta siinä oli liikaa frekvenssiä. Vähän pienemmällä frekvenssillä se tulisi helpommin.

Porilainen ui alkuerässä ensimmäisen 50 metriä hurjaan aikaan 29,12, mutta viimeiseen altaanmittaan kului 36,40.

Alkuerien nopein mies oli Euroopan ennätyksen venäläinen haltija Anton Tshupkov ajalla 2.07,70. Hänen johdollaan venäläiset uivat kolmoisvoiton, mutta saavat välieriin maakiintiön takia vain kaksi miestä. Välieristä putosi myös yhdeksänneksi sijoittunut venäläisuimari.

Välierissä mukana olevista uimareista Mattsson oli alkuerien kahdeksanneksi nopein. Hänen tämän kauden paras aikansa on Jyväskylän SM-uinneissa syntynyt 2.10,48.

Mattssonin lisäksi tämän illan iltakisoissa ui suomalaisista myös Mimosa Jallow. Jyväskyläläinen kisaa naisten 50 metrin selkäuinnin finaalissa. Välierissä hän oli matkan kolmanneksi nopein. Naisten selkäuintifinaali uidaan kello 20.21 Suomen aikaa.

Vuorela säästeli jalkojaan ja jätti pitkän rintauinnin uimatta

Teemu Vuorelan perhosuinti ja selkäuinti toimivat EM-uintien 200 metrin sekauinnissa Glasgow’ssa. Kisan puolivälin jälkeen rintauinti ja vapaauinti olivat Vuorelalle vaikeampia, ja hän jäi yli kaksi sekuntia ennätyksestään. Vuorela oli matkan 28:s ajalla 2.04,85.

Vuorelan ennätys on huhtikuussa Tukholmassa uitu 2.02,48. Välieriin pääsy olisi edellyttänyt häneltä ennätysvauhtia, sillä raja oli 2.02,05.

– Perhonen ja selkä ovat tuntuneet täällä tosi hyviltä. Rintauinti ei ole syystäkään toiminut, kun en ole pystynyt sitä harjoittelemaan pariin kuukauteen, 24-vuotias Vuorela kertoi.

Hänen harjoitteluaan ovat muokanneet polven seudun nivelsidevaivat. Nivelsiteet kiristyvät lihasten jumista, ja Vuorelan mukaan hänellä on ollut samaa ongelmaa 14-15-vuotiaasta asti.

Glasgow’ssa Vuorela arveli, että sekauinnin viimeinen osuus vapaauinti kaatui rintauintiin, jossa kädet joutuivat jalkalihasten ongelmien takia tekemään normaalia enemmän töitä. Paukkuja ei enää riittänyt vapaauinnin käsivetoihin.

Jyväskyläläistä Swimmingiä edustava Vuorela jätti sunnuntaina uimatta 200 metrin rintauinnin.

– Tänään kokeilin mennä kyykkyyn, ja jalassa tuntui kipua. Ei ole järkeä rasittaa sitä enempää.

Mietinnässä on myös tiistainen 50 metrin rintauinti, mutta keskiviikkona uitavaa 100 metrin perhosuintia Vuorela odottaa mielenkiinnolla.

– Jos saisi yhden ennätyksen näihin kisoihin, hän ennakoi.

Vuorelan 100 metrin perhosuinnin ennätys pitkällä radalla on 56,07. Hän ui sen armeijavuotenaan 2014.

Jallow ui selkäuinnin EM-finaalissa, Lepistö ajaa maantieajon

Mimosa Jallow taistelee ensimmäisestä henkilökohtaisesta mitalistaan tänään uinnin EM-kilpailuissa Glasgow’ssa. Jallow kilpailee naisten 50 metrin selkäuinnin loppukilpailussa kello 20.21 Suomen aikaa.

Jallow ui eilen alkuerissä matkan Pohjoismaiden ennätyksen 27,42.

Maantiepyöräilyssä katseet kääntyvät Lotta Lepistöön, joka kilpailee kahden muun suomalaisen tavoin maantieajossa. Naiset ajavat kello 14.30 alkaen Glasgow’n kaduilla 130 kilometriä runsaan 14 kilometrin lenkkeinä.

