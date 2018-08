Wilma Murto on sairastellut tiistaisen EM-seiväshyppykarsinnan alla

Salon Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto on sairastellut tiistai-iltana hypättävän EM-karsintakilpailun alla. Ilta-Sanomien mukaan Murrolla todettiin poskiontelotulehdus, johon aloitettiin sunnuntaina antibioottikuuri.

Lauantaille suunniteltu viimeistelyharjoitus jätettiin väliin.

– Onneksi kyse ei ole kestävyyslajista. En usko, että tämä tauti vie herkkyyttä Wilman hypystä. On tarkkailtava vain jaksamista, niin kuin seiväshypyssä yleensäkin, totesi Murron ja Minna Nikkasen valmentaja Jarno Koivunen Ilta-Sanomille.

Murto kuuluu lähtökohtaisesti noin kymmenen urheilijan joukkoon, jotka taistelevat varsin tasapäisesti selviytymisestä 12 urheilijan loppukilpailuun. Euroopan kauden kuusi–seitsemän parasta hyppääjää erottuvat kauden tuloksissa selkeästi muista, mutta sen jälkeen asetelmat näyttävät varsin tasaisilta.

Ulkoratakauden parhaita tuloksia vertailtaessa Murto on jaetulla yhdeksännellä sijalla. Hän hyppäsi sesongin selkeästi parhaan kilpailunsa Jyväskylän Kalevan Kisoissa, jossa ylittyi korkeus 460. EM-kisojen karsintaraja on 455, eli sen ylittämällä urheilija on varmasti loppukilpailussa.

Someron Esaa edustava Minna Nikkanen ei ole toistaiseksi saanut ulkoradoilla kauden mittaan yksittäistä huipputulosta. Hänen paras tuloksensa 435 on 27 kilpailijan joukon neljänneksi heikoin.