WP: Turvallisuusluokitusten perumiset ovat Valkoiselle talolle keino yrittää ohjailla uutisia

Yhdysvalloissa Valkoinen talo valmistelee turvallisuusluokituksen perumista useilta entisiltä ja yhdeltä nykyiseltä virkamieheltä, joita presidentti Donald Trump haluaa rankaista. Asiasta kertoo Washington Post. Yksi lehden nimettömistä lähteistä kertoo, että turvallisuusluokituksia aiotaan poistaa sellaisilla hetkillä, kun Valkoinen talo haluaa ohjata kansan ja tiedotusvälineiden huomion pois presidentin kannalta negatiivisista uutisista.

Trump poisti keskiviikkona turvallisuusluokituksen keskustiedustelupalvelu CIA:n ex-johtajalta John Brennanilta. Lähteen mukaan ajoitus johtui siitä, että Valkoinen talo halusi tiedotusvälineiden puhuvan muusta kuin Valkoisesta talosta potkut saaneen Trumpin entisen avustajan Omarosa Manigault Newmanin kohukirjasta.

Tiedusteluviranomaisilta voimakkaita kannanottoja

Trumpia äänekkäästi kritisoineen Brennanin turvallisuusluokituksen peruminen on kirvoittanut kipakoita kannanottoja entisiltä ja nykyisiltä tiedusteluviranomaisilta ylitse puoluerajojen. Valkoinen talo ei tuntunut edes yrittävän peitellä Brennanin esittämän kritiikin olleen syynä turvallisuusluokituksen perumiseen, kun se ilmoitti syyksi Brennanin epävakaan käytöksen ja villit purkaukset televisiossa.

Perjantaina joukko CIA:n entisiä johtajia ja apulaisjohtajia sekä muita korkean tason entisiä tiedusteluviranomaisia julkisti kannanoton, jossa he syyttivät Trumpin yrittävän räikeästi rajoittaa sananvapautta.

Myöhemmin samana päivänä 60 muuta entistä CIA:n virkamiestä julkisti oman kannanottonsa, jossa he painottivat, että entisillä valtion virkamiehillä täytyy olla oikeus ilmaista mielipiteensä tärkeistä kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista rangaistusta pelkäämättä.

Liittovaltion poliisin FBI:n entinen johtaja Michael Hayden sanoi julkisuudessa pelkäävänsä, että tiedusteluvirkamiesten on Trumpin toimien vuoksi entistä vaikeampi uskaltaa kertoa presidentille epämiellyttäviä totuuksia.

– (Tiedusteluyhteisön työssä) joutuu usein menemään kertomaan presidentille jotain, mitä hän ei halua kuulla. Tämä tapahtumaketju on tehnyt siitä vielä vaikeampaa kuin se jo muutenkin on, hän huomautti.

– Jos tälle presidentille kertoo jotain, mitä hän ei halua kuulla ja mitä hän ei usko, hän on valmis kostamaan.

Trumpin tähtäimessä myös nykyinen virkamies

Trump itse on sanonut tiedotusvälineille, että aikoo poistaa turvallisuusluokituksen myös yhdeltä hänen oman hallintonsa nykyiseltä työntekijältä, oikeusministeriössä työskentelevältä Bruce Ohrilta.

Ohr tuntee entisen brittivakoojan Christopher Steelen, joka koosti vuoden 2016 presidentinvaalien aikana muistion Trumpille vahingollisista tiedoista. FBI:n entisen johtajan James Comeyn mukaan Steelen muistiossa oli muun muassa Trumpia syvästi sydämistyttänyt väite, että venäläisillä olisi videomateriaalia Trumpista katselemassa virtsaavia prostituoituja.

Ohr ja Steele keskustelivat tiettävästi Trumpista vaalien alla.

Trump on useita kertoja hyökännyt Ohria vastaan Twitterissä, ja perjantaina hän otti asian esiin myös toimittajille puhuessaan. Hän syytti Ohria epäsuorista yhteyksistä Venäjään ja sanoi, että on häpeällistä, että tämä on yhä töissä oikeusministeriössä.

