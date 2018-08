Yhden syyte ehti vanhentua poliisijohdon virkarikosjutussa – STT:n tietojen mukaan ainakin osa muistakin vetoaa nyt vanhentumiseen

Ensi viikon tiistaina valmisteluistunnolla alkavassa poliisijohdon virkarikosjutussa on yksi syytetty vähemmän. Jutun syyttäjät peruuttivat Poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastanneen poliisiylitarkastajan syytteen heinäkuussa, koska syyteoikeus ehti vanhentua viime metreillä. Häntä syytettiin alun perin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Jutussa on kyse siitä, että Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion epäillään poistattaneen alamaailman tietolähteiden tiedot Helsingin poliisin rekisteristä ja määränneen, ettei uusia tietolähteitä rekisteröidä.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta Aarniota ja kahta muuta Helsingin poliisissa työskennellyttä virkamiestä vastaan lokakuussa. Syytetyt ovat vastanneet poliisin tietolähdetoiminnasta Helsingissä.

Syytettynä korkeaa poliisijohtoa

Toukokuussa Toiviainen nosti jutussa lisää syytteitä muun muassa entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa, entistä Helsingin poliisikomentajaa Jukka Riikosta ja Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapiota vastaan. Jutussa on siis kaiken kaikkiaan kuusi syytettyä.

Syyttäjän mukaan esimiehinä toimineiden olisi pitänyt puuttua laiminlyönteihin Helsingin huumepoliisissa, mutta he laiminlöivät tiedossa olleisiin virheisiin puuttumisen.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

STT:n tietojen mukaan vähintäänkin osa myös muista syytetyistä tulee vetoamaan siihen, että syyteoikeus olisi jo vanhentunut. Valtakunnansyyttäjän mukaan Paateron ja Riikosen syytetyt laiminlyönnit ajoittuvat vuosille 2009-2013 ja Aapion vuosille 2012 ja 2013 hänen toimiessaan Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä.

Ainakin osa syytetyistä on sitä mieltä, että tekoaika ei olisikaan se, mitä syyttäjät väittävät sen olleen. Virkavelvollisuuden rikkomisen vanhenemisaika on viisi vuotta. Heidät on kuitenkin jo haastettu, joten kysymys syytteiden vanhenemisesta jää käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Syytettyjen lisäksi kokonaisuudessa epäillään virkarikoksesta keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotia ja toista henkilöä. Lardotin tapauksessa epäily koskee aikaa, jolloin hän toimi Poliisihallituksen rikostorjuntayksikön päällikkönä. Jutun esitutkinta on vielä heidän osaltaan kesken.

