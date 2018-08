Yhdysvaltain suurlähetystöä kohti ammuttiin laukauksia Turkissa

Turkissa Yhdysvaltain suurlähetystöä kohti ammuttiin aamulla, kertoo turkkilaismedia Hürriyet. Kukaan ei haavoittunut välikohtauksessa maan pääkaupungissa Ankarassa.

Kuusi laukausta ammuttiin ohiajaneesta autosta. Poliisi etsii hyökkääjiä, jotka pakenivat valkoisella autolla. Laukauksista kolme osui suurlähetystön turvallisuustyöntekijöiden rakennukseen. Poliisi on löytänyt paikalta hylsyjä.

Yhdysvaltain suurlähetystö on koko viikon suljettuna Id al-Adha -juhlan vuoksi.

Maiden välit kiristyneet

Yhdysvaltojen ja Turkin välit ovat olleet viime aikoina historiallisen huonot. Maiden suhdetta hiertää muun muassa kiista Turkissa pidätetystä yhdysvaltalaispappi Andrew Brunsonista sekä erimielisyydet Syyrian sodasta.

Yhdysvallat on asettanut pakotteita turkkilaisministereille ja kertonut kaksinkertaistavansa Turkille asetetut teräs- ja alumiinitullit. Myös Turkki on ilmoittanut tullikorotuksista.

Turkin valuutan liiran arvo on ollut kuluneena vuonna syöksylaskussa. Taustalla on talouden pitkäaikaisia ongelmia, mutta Yhdysvaltojen ja Turkin väliset suhteet ovat kiihdyttäneet romahdusta.

http://www.hurriyetdailynews.com/gunshots-fired-at-us-embassy-in-the-turkish-capital-135977

STT

Kuvat: