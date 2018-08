Yhdysvaltalaismediat: Presidentti Trumpin ex-asianajaja Cohen on päässyt sopimukseen syyttäjien kanssa – antautui FBI:lle

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin entinen pitkäaikainen lakimies Michael Cohen on antautunut liittovaltion poliisille FBI:lle New Yorkissa, muun muassa CNN ja Washington Post kertovat. Useat yhdysvaltalaiset uutiskanavat, kuten ABC ja NBC, kertoivat tänään Cohenin päässeen sopimukseen liittovaltion syyttäjien kanssa.

NBC:n mukaan Cohen aikoo myöntää syyllisyytensä tutkinnassa, joka häneen ja hänen liiketoimiinsa kohdistuu.

CNN:n mukaan Cohenin uskotaan myöntävän syyllisyytensä useisiin kampanjarahoitusrikkeisiin sekä vero- ja pankkipetoksiin. Syyteneuvottelun jälkeenkin hän joutuisi istumaan vankilaan ja joutuisi maksamaan suuria sakkoja.

Nyt uutisoitu syyllisyyden myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Cohen on suostunut yhteistyöhön syyttäjien kanssa. CNN:n lähteen mukaan tähänastisissa syyteneuvotteluissa ei ole edellytetty, että Cohen auttaisi hallintoa. Sen sijaan syynä syyllisyyden myöntämiselle voisi olla se, että sekä Cohen että syyttäjät voisivat välttää epävarman ja huomiota herättävän oikeustaistelun.

Cohen oli Trumpin sisäpiirissä

Yhdysvalloissa on jännitetty pitkään sitä, suostuisiko Cohen yhteistyöhön erikoissyyttäjä Robert Muellerin kanssa saadakseen kevyemmän tuomion omassa jutussaan. Mueller tutkii Venäjän puuttumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Cohen kuului Trumpin sisäpiiriin yli kymmenen vuotta.

Michael Cohen on muun muassa kertonut olleensa paikalla, kun Trumpin poika Donald Trump Jr. kertoi isälleen venäläisten kiinnostuksesta tapaamiseen. Cohen sanoi presidentin hyväksyneen tapaamisen. Trump sanoo, että Cohen valehtelee.

Cohenin on myös esimerkiksi kerrottu nauhoittaneen keskustelun, jossa hän ja Trump pohtivat ostavansa oikeudet Playboy-malli Karen McDougalin tarinaan hänen ja Trumpin seksisuhteesta, jotta sitä ei julkaistaisi.

Trump taas on sanonut korvanneensa Cohenille 130 000 dollaria, joilla tämä oli maksanut hiljaiseksi aikuisviihdetähti Stormy Danielsin eli Stephanie Cliffordin vain päiviä ennen presidentinvaaleja. Danielsin mukaan hänellä ja Trumpilla oli seksisuhde vuoden 2006 aikoihin. Hän on hakenut mitätöintiä Trumpin kanssa tekemälleen vaitiolosopimuksell

—

Korjattu aiempaa uutista:

Lisätty otsikkoon ja alkuun täsmennys siitä, että Michael Cohen on Trumpin entinen asianajaja.

