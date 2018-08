YK: Brasilian annettava vangitun Lulan pyrkiä presidentiksi

YK:n ihmisoikeuskomitea on linjannut, että vankeustuomiota kärsivällä Brasilian entisellä presidentillä Luiz Inacio Lula da Silvalla on oikeus olla ehdolla Brasilian presidentinvaaleissa, koska hän on valittanut tuomiostaan, eikä valitusta ole vielä ehditty käsitellä kaikissa oikeusasteissa.

Lula on vaalien ennakkosuosikki, vaikka hän istuu 12 vuoden tuomiota korruptiosta.

Lula asettui torstaina virallisesti ehdolle ensi syksyn presidentinvaaleissa. Valtakunnansyyttäjä Raquel Dodge on pyytänyt Brasilian korkeinta vaalituomioistuinta kumoamaan ehdokkuuden. Hän pyysi oikeutta käsittelemän asian nopeasti, sillä vaalit ovat jo 7. lokakuuta.

Valtaapitävät: Pelkkä suositus

Lulan asianajajat olivat pyytäneet YK:n ihmisoikeuskomiteaa linjaamaan myös, että Lula tulisi vapauttaa vankilasta välittömästi. Tässä asiassa komitea ei kuitenkaan asettunut Lulan puolelle.

Brasilian hallinto korostaa, että YK:n ihmisoikeuskomitean näkemykset ovat suosituksia, eikä maan ole pakko noudattaa niitä. Muodollisesti maan kuitenkin tulisi noudattaa YK:n ihmisoikeuskomitean linjausta, sillä se perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, jotka Brasilia on ratifioinut.

Lula toimi Brasilian presidenttinä vuosina 2003-2010. Hän on korruptiotuomiostaan huolimatta yhä monen brasilialaisen silmissä sankari.

Lula sai vankeustuomionsa lahjuksen ottamisesta. Rakennusalan yritys oli lahjoittanut hänelle luksusasunnon meren rannalta saadakseen valtiolta rakennusurakoita.

STT

