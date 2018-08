YK: Brasilian annettava vangitun Lulan pyrkiä presidentiksi

YK:n ihmisoikeuskomitea on linjannut, että Brasilian vankeustuomiota kärsivällä entisellä presidentillä Luiz Inacio Lula da Silvalla on oikeus olla ehdolla Brasilian presidentinvaaleissa, koska hän on valittanut tuomiostaan, eikä valitusta ole vielä ehditty käsitellä kaikissa oikeusasteissa.

Lula on vaalien ennakkosuosikki, vaikka hän kärsii 12 vuoden tuomiota korruptiosta.

Brasilian hallinto korostaa, että YK:n ihmisoikeuskomitean näkemykset ovat suosituksia, eikä maan ole pakko noudattaa niitä.

STT

