YK huolissaan avustustyöntekijöiden turvallisuudesta väkivaltaisuuksien riivaamassa Afganistanissa

YK on huolissaan avustustyöntekijöiden turvallisuudesta Afganistanissa, jossa väkivaltaisuudet ovat yltyneet viime aikoina. New York Timesin mukaan YK kehottaa kaikkia osapuolia suojaamaan avustustyöntekijöitä, jotka toimittavat kriittistä apua väkivallan keskellä eläville siviileille.

Afganistan kuuluu avustustyöntekijöille vaarallisimpien maiden joukkoon. Apu ei ole aina päässyt perille viimeaikaisten levottomuuksien takia.

YK:n mukaan maassa on kuollut tämän vuoden aikana 23 avustustyöntekijää. Liki 40 on loukkaantunut ja yli 70 on siepattu.

Afganistanin hallitus ja avustusjärjestöt alkoivat lauantaina toimittaa apua Ghaznin kaupunkiin, joka oli useita päiviä Taleban-kapinallisten piirittämä.

– Vetoomukseni talebaneille ja kaikille väkivaltaan osallistuneille tässä maassa on, että kunnioittakaa avustusjärjestöjen työtä, sanoi YK:n humanitäärisen avun koordinaattori Toby Lanzer vieraillessaan sairaalassa Kabulissa. Sairaala oli täynnä potilaita, jotka olivat haavoittuneet Ghaznissa tai Kabuliin äskettäin tehdyssä itsemurhaiskussa.

Ghaznin taisteluissa on viranomaislähteen mukaan kuollut ainakin 70 siviiliä sekä satoja sotilaita ja Taleban-kapinallisia. Tuhon arvioimista vaikeuttaa se, että viestintäyhteydet kaupunkiin ovat poikki taistelujen jäljiltä.

Avustusjärjestöt toimittavat alkuun apua Ghaznin sairaalaan sekä asukkaille puhdasta vettä.

Siviilien ahdinkoa lisää kuivuus, joka koettelee valtaosaa maasta. YK:n mukaan yli kahdella miljoonalla ihmisellä voi olla pulaa ruuasta. Maan länsiosissa tuhannet ovat jo joutuneet jättämään kotinsa.

https://www.nytimes.com/2018/08/18/world/asia/as-fighting-escalates-un-urges-protection-for-aid-workers-in-afghanistan.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesworld

STT

