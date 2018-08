YK:n pääsihteeri peräänkuuluttaa tutkintaa lapsiin kohdistuneesta ilmaiskusta Jemenissä

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres peräänkuuluttaa riippumatonta ja välitöntä tutkintaa ilmaiskusta, joka tehtiin torstaina Luoteis-Jemenissä lapsia kuljettaneeseen bussiin. Iskussa kuoli ainakin 29 lasta, joista monet olivat alle kymmenvuotiaita.

Saudi-Arabian johtama koalitio on ilmoittanut olevansa iskun takana. Isku tehtiin alueella, joka on Jemenin huthikapinallisten hallussa. Koalitio pitää iskua oikeutettuna sotilaallisena toimena, jolla kostettiin kapinallisten keskiviikkona Saudi-Arabian Jizaniin tekemä ohjusisku.

Koalitio syyttää kapinallisia lasten käyttämisestä ihmiskilpinä.

Guterres vetoaa konfliktin kaikkiin osapuoliin, jotta ne kunnioittaisivat kansainvälisiä sopimuksia.

– Kaikkien osapuolten tulee sotilasoperaatioita tehdessään pitää jatkuvasti huolta siviilien ja siviilikohteiden säästämisestä.

Guterres toisti myös aiemman toiveensa, että konflikti voitaisiin ratkaista neuvottelupöydän ääressä Jemenin eri kansanryhmät huomioiden. Se on hänen mukaansa ainoa tapa saada konflikti päättymään.

STT

