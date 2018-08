YK:n raportti: Pohjois-Korea kiertää pakotteita menestyksekkäästi

YK:n mukaan Pohjois-Korea on onnistunut niin hyvin siihen kohdistuvien pakotteiden kiertämisessä, että viime vuonna asetetut pakotteet ovat käytännössä tehottomia.

YK:n tuore raportti kertoo, että Pohjois-Korean pääasiallinen tapa kiertää pakotteita on siirtää öljytuotteita laittomasti merellä omiin aluksiinsa. Maa on onnistunut myös viemään ulkomaille pakotteiden piirissä olevia tuotteita ja palkannut syyrialaisen asevälittäjän myymään pohjoiskorealaisia aseita Jemeniin ja Libyaan.

STT

