YK:n raportti: Pohjois-Korea kiertää pakotteita menestyksekkäästi

YK:n mukaan Pohjois-Korea on onnistunut niin hyvin siihen kohdistuvien talouspakotteiden kiertämisessä, että viime vuonna asetetut pakotteet ovat käytännössä tehottomia.

YK:n tuore raportti kertoo, että Pohjois-Korean pääasiallinen tapa kiertää pakotteita on siirtää öljytuotteita laittomasti merellä omiin aluksiinsa. Maa on onnistunut myös viemään ulkomaille pakotteiden piirissä olevia tuotteita ja palkannut syyrialaisen asevälittäjän myymään pohjoiskorealaisia aseita Jemeniin ja Libyaan.

Pohjoiskorealaisia tuotteita on ostettu muun muassa Kiinaan ja Intiaan.

Maailma yhtenä rintamana – tai sitten ei

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo vetoaa kaikkiin maihin, jotta YK:n asettamista pakotteista pidettäisiin kiinni. Hän sanoo että on keskeistä pitää yllä diplomaattista ja taloudellista painetta, jotta Pohjois-Korea saadaan toteuttamaan lupaamansa ydinaseriisunta.

Singaporessa turvallisuusfoorumin edellä eri maiden edustajia tavannut Pompeo sanoo, että koko maailma pyrkii yhdessä Korean niemimaan ydinaseriisuntaan.

– Me olemme päättäväisiä asian suhteen, puhemies Kim on sitoutunut siihen. Olen optimistinen sen suhteen, että saamme tämän tehtyä, hän sanoi.

Viime kuussa koko maailma ei kuitenkaan toiminut yhtenä rintamana, kun Yhdysvallat pyysi YK:n pakotekomitealta määräystä keskeyttää kaikkien öljytuotteiden tuonti Pohjois-Koreaan sillä perusteella, että maa oli laittomien öljynsiirtojen kautta jo ylittänyt pakotteissa asetetun tuontikiintiön. Venäjä ja Kiina panivat pyynnön puoleksi vuodeksi pöydälle.

