Yli 70 prosenttia suomalaisista työikäisistä nukkuu yönsä hyvin

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista työikäisistä nukkuu hyvin tai melko hyvin, kun unen laatua tarkastellaan pidemmän ajan kuluessa. Työterveyslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa seurattiin yli 4 800 ihmisen unen laatua 36 vuoden ajan.

Tuoreen tutkimuksen tulokset eroavat aiempien unitutkimuksien tuloksista. Tutkijoiden mukaan ero selittyy todennäköisesti menetelmällisillä tekijöillä.

– Tässä tutkimuksessa kysyimme koetusta unen laadusta yleisesti, kun taas aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty unettomuusoireiden esiintymiseen edeltävän kuukauden aikana, Helsingin yliopiston professori Jaakko Kaprio kertoo tiedotteessa.

– Tilapäiset unettomuusoireet ovat väestössä hyvin yleisiä, ja siksi niitä voi lyhyellä tarkastelujaksolla esiintyä myös henkilöillä, jotka pidemmällä tarkasteluvälillä kokevat nukkuvansa hyvin.

Tuloksista huolimatta Työterveyslaitoksen apulaisylilääkäri Christer Hublin ei sanoisi, että suomalaiset nukkuisivat nyt paljon paremmin kuin aikaisemmin on luultu.

– Tilanne ei ole ehkä ihan niin huono, kuin raflaavista uutisista annetaan ymmärtää, mutta silti ei voida sanoa, että suomalaiset nukkuisivat paljon paremmin. Yhä huomattava osa väestöstä nukkuu huonosti, ja nämä ihmiset tarvitsevat apua ja hoitoa, Hublin kommentoi STT:lle.

Harva nukkuu aina huonosti

Apulaisylilääkäri Hublin kertoo, että tässä tutkimuksesta on seurattu samoja ihmisiä koko seuranta-ajan, kun aiemmissa tutkimuksissa on käytetty eri henkilöitä eri mittausajankohtina.

– Tämä saattaa selittää sitä, että tulos on painottunut eri tavalla, ja nyt tutkimustulos on stabiilimpi, kun tutkimushenkilöt ovat koko ajan samoja.

Tutkimukseen osallistuneet vastasivat kyselyyn neljä kertaa vajaan kymmenen vuoden välein, vuosina 1975, 1981, 1990 ja 2011. Heiltä kysyttiin, miten he yleensä nukkuvat. Tutkimuksessa selvisi, että vain harvoilla osallistujilla unen laatu oli pysyvästi huonoa. Vastaajista 71 prosenttia arvioi nukkuvansa hyvin tai melko hyvin jokaisena mittausajankohtana. Vastaavasti vain puoli prosenttia vastasi nukkuvansa huonosti tai melko huonosti kaikissa kyselyissä.

– Kyselyiden väli on myös 5-21 vuotta, joten väliin mahtuu myös huonomman nukkumisen vaiheita myös niillä, jotka sanovat nukkuvansa yleensä hyvin, Hublin sanoo.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of Sleep Research -tiedelehdessä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös terveysongelmien ja iän yhteyttä unen laatuun. Huonosti nukkuvilla osallistujilla oli usein myös terveysongelmia. Varsinkin masennusoireiden ja unettomuuden yhteys oli selkeä. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on havaittu, iän myötä unen laatu näyttää heikkenevän jonkin verran.

