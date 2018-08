Yli kaksi miljoonaa muslimia aloitti pyhiinvaelluksen Saudi-Arabiassa – ”Paluu arkeen huolestuttaa”

Muslimien vuotuinen pyhiinvaellus Mekkaan on alkanut Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabian mukaan pyhiinvaellukseen ottaa tänä vuonna osaa yli kaksi miljoonaa ihmistä.

Islamin mukaan jokaisen muslimin tulisi suorittaa pyhiinvaellus eli hajj vähintään kerran elämässään, jos he ovat siihen fyysisesti ja taloudellisesti kykeneväisiä. Tapahtuma kestää kuusi päivää.

Pyhiinvaellus kerää yhteen muslimeita ympäri maailmaa. Paljon osanottajia on saapunut muun muassa Egyptistä, Intiasta, Pakistanista ja Bangladeshista.

– Jokaisen muslimin unelma on päästä Mekkaan. Paluu tavalliseen elämään huolestuttaa, koska nyt elän unelmaani, kuvaili ranskalainen Soliman Ben Mohri tunnelmiaan.

Nettiyhteydet kovilla

Tapahtumassa on mittavat turvatoimet. Vuonna 2015 pyhiinvaelluksen aikana syntyneessä paniikissa tallautui ja tukehtui kuoliaaksi noin 2 300 ihmistä.

Saudi-Arabian kuningashuone on pyrkinyt parantamaan tapahtuman turvallisuutta nykyteknologiaa hyödyntämällä. Tänä vuonna pyhiinvaeltajia varten kehitetty useita kännykkäsovelluksia, jotka auttavat esimerkiksi suunnistamisessa ja ensiavun saamisessa. Jotta yhteydet toimisivat, pyhiinvaelluksen reitille on pystytetty tuhansia uusia tukiasemia ja wifi-pisteitä.

Tänä vuonna uusia ideoita kerättiin myös Hajj Hackathon -innovaatiokilpailulla, jossa sadat joukkueet kisasivat yli 400 000 dollarin palkintopotista. Voiton vei naisjoukkueen kehittämä sovellus, joka kääntää tekstiä kielestä toiseen ilman nettiyhteyttä. Arviolta 80 prosenttia Saudi-Arabiaan saapuvista pyhiinvaeltajista ei osaa arabiaa.

STT

Kuvat: