Turun terrori-iskun vuosipäivän ensimmäisessä mielenosoituksessa yli tuhat ihmistä – ”Tietenkin natsismia ja muita ääriliikkeitä pitää vastustaa”

Ensimmäinen Turun terrori-iskun vuosipäivän mielenilmaus alkoi aamupäivällä Turussa. Turku ilman natseja -mielenosoituksen kulkue lähti liikkeelle kello 11 jälkeen Puolalanpuistosta.

Poliisin arvion mukaan paikalla on yli tuhat ihmistä. Paikalla oleva STT:n toimittaja kertoo, että kaupungin keskustassa on myös kymmenittäin poliiseja.

Turkulaiselle Pentti Degerströmille osallistuminen mielenosoitukseen oli itsestään selvää.

– Tietenkin natsismia ja muita ääriliikkeitä pitää vastustaa, hän sanoo.

Jonna Kukkosen mielestä osallistuminen oli hyvä tapa kunnioittaa vuosipäivää, joka on tärkeä erityisesti puukotuksen uhreille. Kukkosen mukaan elämä Turussa on palannut vuoden aikana pitkälti tavalliseen arkeen.

– Alussa se (puukotus) vaikutti moneen asiaan, mutta ei minua enää kaupungilla pelota.

Yhteensä yli tuhannesta mielenosoittajasta noin parikymmentä oli osittain peittänyt kasvonsa naamioitumistarkoituksessa.

Kolmas kokoontuminen Kiemungin

Mielenilmauksella vastustetaan Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitusta, joka lähtee Puutorilta puoli yhden aikaan. Käräjäoikeus on lakkauttanut PVL:n, mutta koska asia ei ole vielä lainvoimainen, järjestö saa jatkaa toimintaansa toistaiseksi.

Mielenosoitukset ovat eri aikaan eivätkä niiden reitit kohtaa, poliisi kertoo. Poliisin mukaan molempien ryhmittymien vetäjät ovat käyneet henkilökohtaiset keskustelut poliisin kanssa, eikä kummallaan ole edes kiinnostusta siihen, että ryhmät kohtaisivat.

Turun vuodentakaisen puukkoiskun vuosipäivä tuo kaupunkiin myös kolmannen kokoontumisen, 188 Kukkavirta-nimisen tapahtuman, jonka järjestää Kansallismielinen liittouma -niminen taho. Tapahtuman yhteyshenkilöksi on nimetty muun muassa Tampereen perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Terhi Kiemunki.

Turun kaupunki ei järjestä vuosipäivänä erityistä muistotilaisuutta tai muuta ohjelmaa. Tänä vuonna laajassa remontissa olevalle kauppatorille ei ole syntynyt uutta, spontaania muistelupaikkaa kohtaan, joka viime elokuussa täyttyi kynttilöistä. Tänään paikalla seisoo poliisiautojen rivistö.

STT

Kuvat: