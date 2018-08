Zimbabwen valtapuolue voittanut enemmistön maan parlamenttipaikoista

Zimbabwessa Zanu-PF-valtapuolue on voittanut enemmistön maan parlamenttipaikoista, ilmenee virallisista vaalituloksista.

Maan vaalikomission mukaan Zanu-PF-valtapuolue on saamassa 110 paikkaa, kun oppositiopuolue MDC saa 41 paikkaa. Parlamentin alahuoneessa on 210 paikkaa.

Zimbabwessa järjestettiin maanantaina presidentinvaalit, parlamentin alahuoneen vaalit ja paikallisvaalit. Vaalit olivat ensimmäiset Robert Mugaben syrjäyttämisen jälkeen.

Presidentinvaalien tuloksia odotetaan kerrottavaksi myöhemmin viikolla. Jos yksikään presidenttiehdokas ei saa yli puolta äänistä, toinen kierros järjestetään syyskuussa.

Oppositiopuolue MDC ei heti reagoinut nyt kerrottuihin tuloksiin. MDC:n johtaja Nelson Chamisa sanoi aiemmin, että presidentinvaalituloksia väärennellään. Nuoriin vedonnutta Chamisaa, 40, on pidetty kovimpana haastajana istuvalle presidentille, ZanuZanu-PF:n Emmerson Mnangagwalle, 75.

Vaalitarkkailijat ovat varoittaneet mahdollisista ongelmista äänestysprosessissa. Muun muassa EU:n vaalitarkkailijoiden on määrä antaa arvionsa vaaleista tänään. EU:n vaalitarkkailijoita ei ole ollut ennen nyt käytyjä vaaleja Zimbabwessa vuosiin. Mugaben 37 vuotta kestäneellä valtakaudella vaaleja varjostivat usein väkivalta ja vilppi.

STT

