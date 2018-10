Aavikko-Davosista vetäytynyt Yhdysvaltojen valtiovarainministeri tapasi Saudi-Arabian kruununprinssin

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin tapasi maanantaina Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin, Saudi-Arabia kertoo. Saudi-Arabian valtiollisen uutistoimiston mukaan Mnuchin ja Salman painottivat Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen strategisen kumppanuuden tärkeyttä.

Saudi-Arabian ulkoministeriö lisäksi tviittasi kuvan, kun Mnuchin ja bin Salman istuvat vieretysten.

Mnuchin on yksi niistä länsimaiden johtajista, jotka jättäytyivät pois aavikko-Davosiksi kutsutusta investointitapahtumasta. Mnuchin ilmoittautui jättäytyvänsä tapaamisesta pois sen jälkeen, kun Britannian, Ranskan ja Saksan edustajat peruivat osallistumisensa. Maiden edustajat eivät mene tapahtumaan kuolleen sauditoimittaja Jamal Khashoggin tapauksen takia.

Mnuchin päätti kuitenkin matkustaa Saudi-Arabiaan muita tapaamisia varten. Hän ei kuitenkaan etukäteen ilmoittanut, että aikoo tavata kruununprinssin.

Mnuchin on Lähi-idän matkansa aikana julkaissut useita kuvia tapaamisistaan Israelin ja Jordanian johtajien kanssa, kertoo Washington Post. Hän ei kuitenkaan julkaissut yhtäkään kuvaa tai tiedotetta tapaamisestaan bin Salmanin kanssa.

Turkin presidentti on luvannut paljastaa alastoman totuuden

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti, ettei ole tyytyväinen Saudi-Arabian selitykseen siitä, miten sauditoimittaja Khashoggi kuoli Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Trump sanoi, että pian saadaan tietää, puhuuko Saudi-Arabia totta.

– Saan tietää pian, sillä minulla on upea ryhmä ihmisiä Turkissa tällä hetkellä ja upea ryhmä ihmisiä Saudi-Arabiassa, Trump sanoi.

Saudi-Arabian mukaan Khashoggi kuoli Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa nyrkkitappelun seurauksena. Saudi-Arabia on kutsunut toimittajan kuolemaa valtavaksi virheeksi ja vakuuttanut, ettei toimittajaa ollut tarkoitus tappaa.

Turkki vakuutti maanantaina, ettei mikään yksityiskohta tule jäämään pimentoon Khashoggin murhatutkinnassa. Turkkilaislähteiden mukaan Saudi-Arabian hallintoa kirjoituksissaan kritisoinut Khashoggi tapettiin konsulaatissa, minkä jälkeen ruumis paloiteltiin ja kuljetettiin pois konsulaatista. Tätä varten Saudi-Arabiasta oli lähetetty maahan 15 hengen iskuryhmä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on luvannut kertoa ”alastoman totuuden” asiasta tiistaina.

Tapauksesta paljastui maanantaina jälleen uusia yksityiskohtia, kun Turkin viranomaiset kertoivat löytäneensä Saudi-Arabian konsulaatille kuuluvan auton maanalaisesta parkkitalosta Sultangazin kaupunginosasta Istanbulissa.

Poliisi on pyytänyt sekä syyttäjältä että konsulaatilta lupaa auton tutkimiseen.

STT

