Ainakin neljä kuollut ampumisessa synagogassa Yhdysvalloissa – epäilty ampuja saatu kiinni

Ainakin neljän ihmisen kerrotaan kuolleen ampumisessa synagogassa Pittsburghissa Yhdysvalloissa. Pittsburghin paikallismedia CBS Pittsburghin mukaan kuolleita on jopa kahdeksan. Lisäksi usean kerrotaan haavoittuneen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan paikallinen poliisi kertoo, että epäilty on saatu kiinni. CBS Pittsburghin mukaan epäilty olisi valkoihoinen mies ja hän olisi antautunut poliisille haavoittuneena.

CBS Pittsburghin mukaan The Tree of Life -synagoga oli täynnä ihmisiä lauantaisen sapatinvieton vuoksi. Aseistetun miehen kerrotaan ampuneen myös kohti poliiseja.

https://pittsburgh.cbslocal.com/2018/10/27/heavy-police-presence-near-synagogue-in-squirrel-hill/

STT