SAK: Hallituksen kompromissiehdotus voi mahdollistaa työtaistelutoimien keskeyttämisen

SAK:n hallitus katsoo, että maan hallituksen kompromissiehdotus saattaa mahdollistaa työtaistelutoimien keskeyttämisen. Jatkovalmistelut tehtävä kolmikantaisesti.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus katsoo, että maan hallituksen irtisanomisesitys antaa edellytykset keskeyttää, ei lopettaa, meneillään olevia järjestöllisiä toimia. STTK edellyttää, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti.

Päätökset työtaistelutoimista tehdään jokaisessa jäsenliitossa erikseen.

STTK:n hallitus totesi, että lopullinen arvio on mahdollista tehdä vasta kun muutosehdotuksen perustelut ovat tiedossa.

Hallituksen esitys on STTK:n mielestä osoitus kompromissihalusta ja kyvystä hakea ratkaisua.

Akavan hallitus on hyväksynyt hallituksen sovintoehdotuksen irtisanomiskiistan ratkaisemiseksi.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoi olevansa vakuuttunut, että lopputulos tulevissa uudistuksissa on myönteisempi, kun valmistelu tehdään yhdessä kolmikantaisesti. Fjäder totesi, että työmarkkinoille syntynyt epäluottamus ei ole kenenkään etu.

Kiista irtisanomislaista on tulehduttanut pahoin työmarkkinatilannetta.

Keskeinen muutos hallituksen eilen tekemässä ehdotuksessa on, että siinä ei ole määritelty, että uudet säännöt koskisivat enintään kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä. Irtisanomisen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa tulisi uudessa mallissa ”ottaa huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä”.

Nelikohtaiseen kompromissiehdotukseen sisältyy myös karenssin lyhentäminen tilanteissa, joissa työnantaja on antanut työntekijälle potkut tästä itsestään johtuvista syistä. Karenssi olisi nykyisen 90 päivän sijasta 60 päivää.

Lisäksi hallitus ehdottaa kolmikantaista valmistelua tavoista osoittaa aktiivimallin edellyttämä aktiivisuus sekä omaehtoisen työttömyysturvan mallista.

