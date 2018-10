Alma Median tulos kasvoi hieman kesän ja syksyn taitteessa

Alma Median tulos kasvoi hieman heinä-syyskuussa. Oikaistu liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 14 miljoonaa euroa. Liikevaihto sen sijaan painui 5,1 prosenttia 81,6 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 86 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen mukaan yhtiön suhteellista kannattavuutta on parantanut heikosti kannattavista liiketoiminnoista luopuminen. Sama seikka selittää Telanteen mukaan myös liikevaihdon supistumisen.

Alma Media myi Lapin lehti- ja jakeluliiketoimintansa Kalevalle huhtikuussa.

Yhtiö arvioi, että koko vuoden liikevaihto pysyy edellisvuoden tasolla ja liikevoitto kasvaa hieman.

Mediamainonnan lasku vaivaa Almaa edelleen. Telanne kertoo, että mainosmyynti on laskenut yhtiön alue- ja paikallislehdissä. Samoin Iltalehden irtonumeromyynti on ollut laskussa.

Aamulehdessä käynnissä yt:t

Alma Media ilmoitti kuun alussa Aamulehden toimitusta koskevista yt-neuvotteluista. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin sata ihmistä. Aamulehden henkilökunnan määrä saattaa vähentyä enimmillään 17 henkilötyövuodella.

Neuvottelut koskevat toimituksellista henkilöstöä. Pahimmassa tapauksessa Aamulehden toimitus voisi siis pienentyä lähes viidenneksellä.

Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä perusteli tuolloin STT:lle yt-neuvotteluita valtakunnallisen sanomalehtimainonnan laskulla.

– Vaikka alueellisesti Aamulehti on menestynyt aika hyvin, valtakunnallinen myynti on laskenut varmaan viimeiset 10 vuotta, Kivelä sanoi.

Neuvottelut eivät koske muita Alma Consumer -liiketoimintayksikköön kuuluvia Alma Media Kustannuksen yksiköitä, Alma Media Suomea eivätkä paino- ja jakeluyhtiö Alma Manua.

STT

