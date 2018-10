Arjen yläpuolella

Taidemuseo Veturitalli viettää parhaillaan 20-vuotisjuhlia. Energinen parikymppinen on ilahduttanut – ja puhuttanut – salolaisia kaksi vuosikymmentä.

Lokakuussa 1998 avattu Veturitalli on tällä hetkellä niiden melko vähälukuisten asioiden listalla, jotka tuovat Salolle säännöllisesti positiivista näkyvyyttä myös valtakunnallisesti.

Taiteen tarkoitus ei toki ole toimia kunnan brändin rakennuspuuna, mutta asian tälläkin puolella on merkitystä. Kaksi toiminnan vuosikymmentä ovat luoneet Saloon museon, joka tunnetaan myös muualla ja josta salolaiset voivat olla ylpeitä.

Kulttuurin merkitystä ihmisen hyvinvoinnille korostetaan usein. Kulttuuri ei kuitenkaan ole koulutuksen tai terveydenhuollon kaltainen peruspalvelu, minkä vuoksi kulttuuri on herkästi vastaus myös silloin, kun puhutaan säästöistä.

Salossa kulttuuriin käytetään suhteellisen vähän euroja. Kuntaliiton 24 kaupungin vertailussa Salo on hännänhuippu, kun verrataan kunnan kulttuuriin käyttämiä euroja. Vuonna 2016 Salo käytti kulttuuritoimintaan 95 euroa asukasta kohti.

Veturitallinkin rahoitus on toistuvasti suurennuslasin alla, ja koko taidemuseon lopettaminenkin nousee välillä esiin puheenvuoroissa.

Juuri nyt Veturitallin tulevaisuus näyttää vakaalta, ja museo saanee muutaman vuoden sisällä myös kaivatun laajennusosan.

Upea rakennus on osa Veturitallin vetovoimaa. Se rakennettiin vuosina 1898-1899 rautatiearkkitehti Knut Nylanderin piirustusten mukaan. Rakennuksen tyylipiirteet kertovat uusrenessanssin ihanteista.

Veturitallin uusi johtaja Susanna Luojus on linjannut (SSS 12.9.), että museotoiminnan velvollisuus on olla ajassa kiinni sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa.

Taide ja kulttuuri ovat vaikuttamisen väyliä, joita on mahdotonta vaimentaa.

Kulttuuri tarjoaa myös kokemuksia, jotka nostavat ihmisen arjen yläpuolelle. Päivittäisten askareiden ja rutiinien jatkumo tarvitsee hetkiä, jolloin maailma näyttäytyy uusien tulkintojen kautta tai estetiikka ja elämykset vievät mennessään.