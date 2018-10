Saksalainen BASF rakentaa akkutehtaan Harjavaltaan Satakunnassa. Yhtiö on jo tänä vuonna aloittanut akkumateriaalien koetuotannon Harjavallassa, mutta se vahvisti vasta nyt tehtaan rakentamisen.

Tehtaan on määrä olla toiminnassa vuoden 2020 loppupuolella. Se pystyy vuodessa tuottamaan akkumateriaaleja jopa 300 000 sähköautoon.

BASF ei kerro investoinnin suuruutta, mutta tehtaan rakentaminen on osa moniosaista 400 miljoonan euron investointiohjelmaa. BASF selvittää mahdollisuuksia rakentaa muitakin akkumateriaalitehtaita Euroopan alueella.

Harjavallassa tehtaan on määrä nousta Nornickelin nikkeli- ja kobolttijalostamon viereen. BASF käyttää tuotannossaan Nornickelin tuotteita.

Yhtiö kertoo, että uusi tehdas alkaa hyödyntää paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa, kuten vesi- ja tuulivoimaa sekä biomassaa.

STT

Kuvat: