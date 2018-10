Trumpin neuvonantaja Bolton neuvottelee ydinasesopimuksesta Moskovassa

Presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton aloittaa tänään kaksi päivää kestävät tapaamiset Venäjän johdon kanssa. Keskeisenä aiheena on Trumpin ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo irtautua keskimatkan ydinohjuksia säätelevästä INF-sopimuksesta.

Venäjä on tuominnut amerikkalaisten suunnitelman vaaralliseksi.

Boltonin oli määrä tavata Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja maan turvallisuusneuvoston pääsihteeri Nikolai Patrushev. Hän saattaa tavata presidentti Vladimir Putinin tiistaina. Putinin edustajan mukaan presidentti haluaa Boltonilta selvennyksiä Yhdysvaltojen aikeista.

Trump perusteli Yhdysvaltojen irtautumista sillä, että Venäjä on rikkonut sopimusta vastaan jo pitkään. Venäjä torjuu syytökset.

Putinin lehdistöedustaja Dmitri Peskov sanoi Boltonin tapaamisten edellä, että sopimuksesta irtautuminen tekee maailman vaarallisemmaksi.

Peskov vakuutti myös, ettei Venäjä koskaan tekisi ensimmäistä ydiniskua, vaikka sitä uhattaisiin ydinaseilla.

– Me emme ikinä hyökkää ensimmäisinä. Me emme koe, että meillä olisi oikeutta tehdä ensimmäistä iskua, Peskov sanoi.

INF-sopimus allekirjoitettiin vuonna 1987, jolloin Yhdysvaltojen presidenttinä oli Ronald Reagan ja Neuvostoliittoa johti Mihail Gorbatshov. Gorbatshov kommentoi asiaa viikonloppuna todeten, että sopimuksesta vetäytyminen on ”epäviisasta” ja ”virhe”.

Bolton on pitkään ajanut Yhdysvaltojen irtautumista INF-sopimuksesta ja hän on myös torjunut neuvottelut ydinkärkien määrää rajoittavan Start-sopimuksen jatkamisesta yli vuoden 2021. Boltonin vierailusta Moskovaan oli sovittu jo ennen kuin Trump lauantaina ilmoitti haluavansa päästä eroon INF-sopimuksesta.

EU ja Ranskan Macron paheksuivat

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanslia ilmoitti presidentin keskustelleen Trumpin kanssa puhelimessa sopimuksesta ja sen merkityksestä.

– Presidentti mainitsi sopimuksen merkityksen erityisesti Euroopan turvallisuuden ja strategisen vakauden kannalta, Macronin kanslia sanoi lausunnossaan.

EU-komissio patisti Yhdysvaltoja ja Venäjää jatkamaan keskustelujaan.

– Yhdysvaltojen ja Venäjän federaation tulee jatkaa rakentavaa keskustelua tämän sopimuksen säilyttämiseksi ja varmistaakseen, että se pannaan toimeen täysin ja todennettavasti, sanoi komission tiedottaja.

STT

Kuvat: