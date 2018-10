Trump ja Putin tapaavat ensimmäisen maailmansodan muistojuhlassa Pariisissa

Presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin mukaan Trump haluaa tavata Venäjän presidentin Vladimir Putinin Pariisissa 11. marraskuuta. Moskovassa vieraillut Bolton kertoi, että tapaamista on jo alettu valmistella.

Molempien presidenttien on määrä osallistua ensimmäisen maailmansodan päättymisen satavuotispäivän muistotilaisuuteen. Muistojuhlaan saapuu edustajia noin 60 maasta.

Bolton on tavannut Venäjän johtoa selostaakseen Yhdysvaltojen aikeita irtautua keskipitkän matkan ydinohjuksia rajoittavasta INF-sopimuksesta. Bolton tapasi tiistaina Putinin puolentoista tunnin ajan.

Presidentit Trump ja Putin tapasivat edellisen kerran heinäkuussa Helsingissä.

STT

Kuvat: