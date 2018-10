Buffalo voitti Montrealin Armian maalista huolimatta

Montrealin kaikki neljä suomalaispelaajaa pääsivät tehoille jääkiekon NHL:ssä, mutta Canadiens hävisi silti Buffalolle vieraissa. Buffalo nousi kolmannessa erässä tappiolta 4-3-voittoon.

Joel Armia teki toisessa erässä Montrealin 2-1-johtomaalin niin sanotulla vanhanaikaisella maalin takaa. Jesperi Kotkaniemi merkittiin syöttäjäksi Armian maaliin.

Armian kauden toinen osuma syntyi sen jälkeen, kun Xavier Ouellet heitti kiekon Montrealin puolustusalueelta Buffalon päätyyn. Kotkaniemi ehti kiekkoon ensimmäisenä, mutta maalinedusväännön jälkeen se jäi tolpan viereen pelattavaksi. Armia tarttui kiekkoon, kiersi maalin ja iski sen sisään ohi Buffalo-vahti Carter Huttonin, joka luuli jo kiekon olleen hallussaan.

Artturi Lehkonen puolestaan syötti Max Domin tekemän Montrealin 1-0-osuman avauserässä. Tehoille pääsi myös Montrealin maalivahti Antti Niemi, joka merkittiin syöttäjäksi Domin 3-2-maaliin kolmannessa erässä.

Montreal johti vielä seitsemän minuuttia ennen ottelun loppua, mutta Buffalo tuli tasoihin Sam Reinhartin maalilla, ja Kyle Okposo iski kotijoukkueen voittomaalin ylivoimalla ajassa 58.59.

Rasmus Ristolainen ahkeroi Buffalon puolustuksessa 26 minuuttia. Ristolainen on koko liigan peliaikatilaston kärkikymmenikössä.

Niemi torjui Montrealin maalilla 38 laukausta.

Buffalo on voittanut kolme ottelua perättäin ja noussut itälohkossa viidenneksi.

Liigan kärkijoukkue Nashville voitti jatkoajalla

Juuse Saros torjui 33 kertaa, kun NHL:n länsilohkoa ja koko liigaa johtava Nashville haki 4-3-jatkoaikavoiton New Jerseyn kotikaukalosta. Filip Forsberg iski Nashvillen tasoituksen kolmannessa erässä ja Kyle Turris ratkaisi jatkoajalla.

New Jerseyn Sami Vataselle kirjattiin yksi syöttöpiste.

Nashvillellä on koossa 10 ottelusta kahdeksan voittoa ja sillä myös liigan paras maaliero (35-23).

Boston jatkaa vahvassa vireessä. Bruinsia ei ole vielä tällä kaudella voitettu kotonaan, ja joukkue piti kotitaian elossa kaatamalla Philadelphian 3-0. Voitto nosti Bostonin itälohkon kakkoseksi.

Bostonin kapteeni, 41-vuotias slovakkipuolustaja Zdeno Chara teki ottelussa kaksi maalia. 26 kertaa torjunut Jaroslav Halak piti nollan.

