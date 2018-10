DN: Silminnäkijät sanoivat nähneensä mahdollisen sukellusveneen Tukholman lähistöllä

Useat silminnäkijät kertovat havainneensa mahdollisen sukellusveneen Lidingön luona kesällä, kertoo Dagens Nyheter. Lidingö on lähellä Tukholmaa.

Havainnon tekivät 28. kesäkuuta purjehdusleirillä olleet lapset ja nuoret, jotka olivat harjoittelemassa purjehdusta optimistijollilla. He näkivät ensin ilmakuplia vedessä sekä suuren mustan kohteen pinnalla, lehti kirjoittaa.

Kolme nuorta kertoi nähneensä myöhemmin komentosillan, joka heidän mielestään kuului sukellusveneeseen. Se oli heidän mielestään lähellä rantaa. Nuoret kuvasivat alusta kännyköillä.

Eläkkeellä oleva merivoimien upseeri Nils-OveJansson sanoi lehdelle, että hänen mielestään kyse oli ”todennäköisestä sukellusveneestä”.

Ruotsin puolustusvoimat vahvistaa, että se on saanut tietoja tapahtumasta, mutta ei kommentoi asiaa salassapitoon vedoten.

