EK:n Häkämies: Harmillista, että pääministeri ruotii esitystä, jota ei vielä ole

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo STT:lle pitävänsä harmillisena, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on lähtenyt irtisanomislakikiistassa kommentoimaan ja ruotimaan ratkaisuesitystä, jota ei vielä edes ole.

– Odotettaisiin nyt rauhassa, että syntyykö sellainen, ja sitten käytäisiin keskustelua, että onko se vaihtoehto, Häkämies sanoo.

– Nämä uhkaavat lakkoaallot ovat äärimmäisen vakavia ja huolestuttavia, ja sen vuoksi olemme sitä mieltä, että tässä pitää sopua hakea ja löytää, Häkämies sanoo STT:lle.

Sipilä sanoi eilen, että julkisuudessa esiin noussut ajatus määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta ei käy korvaamaan irtisanomisehdotusta. Pääministeri perusteli näkemystä sanoen, että ehdotuksen työllisyysvaikutukset eivät riitä ja siinä on myös ongelmia naisten työmarkkina-asemaan liittyen.

Häkämiehen mukaan nyt pitäisi odottaa ja katsoa, saadaanko korvaava esitys aikaiseksi. EK näkee määräaikaisuuksien helpottamisen mahdollisena vaihtoehtona ay-liikkeen vastustamalle irtisanomislaille.

– Tavoite madaltaa pienten yritysten kynnystä työllistää on tietenkin se lähtökohta, joka pitää täyttää. Ja toisaalta ay-liike on lähtenyt siitä, että nyt keskustelussa ollut irtisanomislaki pitää vetää pois. Eli löytää jotakin toimivaa tämän irtisanomislain tilalle, Häkämies sanoo.

EK kyselee vaikutuslaskelmien perusteita

EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo aamupäivällä medialle lähetetyssä tiedotteessa, että hallituksen itsensä tilaamat laskelmat eivät tue väitettä, jonka mukaan määräaikaisten palkkaamisen helpottaminen ei työllistäisi yhtä paljon kuin niin sanottu irtisanomislaki.

Urrila viittaa hallituksen taustamateriaaleista löytyviin arvioihin irtisanomislain vaikutuksista sekä tutkimukseen määräaikaisten työsopimusten vapauttamisen vaikutuksista. Hänen mukaansa yleisen taloustieteellisen evidenssin osalta päädytään aika lailla tasapeliin.

– Ainakaan tutkimusnäytön perusteella ei voida sanoa, että määräaikaisten sopimusten joustavoittaminen olisi heikompi vaihtoehto kuin kaavailtu irtisanomislaki, Urrila sanoo tiedotteessa.

Hän toteaa, että irtisanomislain perusteluna on käytetty myös Suomen Yrittäjien kyselytutkimuksen tuloksia, mutta Urrilan mielestä tällaisten käyttämiseen päätöksenteon tietopohjana pitää suhtautua varauksella.

Urrilan mukaan määräaikaisten sopimusten vapauttamiseen pienissä yrityksissä ei myöskään sisälly vahvaa sukupuolinäkökulmaa.

