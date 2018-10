Erdogan: Sauditoimittajan murha oli suunniteltu etukäteen – presidentti vaatii saada tietää missä ruumis on

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan sauditoimittaja Jamal Khashoggin kuolemassa oli kyse ennalta suunnittelusta murhasta. Hänen mukaansa murha suunniteltiin useita päiviä etukäteen.

Asiaa Turkissa kommentoineen Erdoganin mukaan Turkki ja muu maailma eivät ole tyytyväisiä, ennen kuin kaikki teon suunnittelijat ja toteuttajat on saatu kiinni.

– Vaadin, että 18 ihmistä viedään oikeuteen Istanbulissa, presidentti sanoi viitaten Saudi-Arabian pidättämiin maan kansalaisiin.

Erdogan lisäsi, että kaikkia niitä, joilla oli osuutta murhaan, täytyy rankaista. Lisäksi hän vaati vastauksia siihen, kuka antoi käskyn veritekoon ja missä Khashoggin ruumis on.

Erdogan ei maininnut mitään videoista tai nauhoituksista, joista on liikkunut tietoja mediassa aiemmin.

Saudi-Arabian mukaan Khashoggi kuoli maan konsulaatissa Istanbulissa nyrkkitappelun päätteeksi. Maa on vakuuttanut, että Khashoggia ei ollut tarkoitus tappaa.

Pidätysten lisäksi Saudi-Arabia on antanut potkut muutamille korkeille virkamiehille.

Saudi-Arabian energiaministeri: Maamme on kriisissä

Saudi-Arabian energiaministerin Khalid al-Falihin mukaan Saudi-Arabia on kriisissä Khashoggin kuolemaa seuranneen maailmanlaajuisen kritiikin takia. Ministeri kommentoi asiaa aavikko-Davosiksi kutsutussa investointitapahtumassa, josta moni länsimaalainen johtaja on jättäytynyt pois sauditoimittajan surman takia.

Saudi-Arabian ulkoministeri on puolestaan sanonut, että Khashoggin kuolema on tapaus, jonka kaltaista ei saa enää ikinä tapahtua. Ulkoministeri Adel al-Jubeirin mukaan käyttöön otetaan uusia käytäntöjä, joilla voidaan varmistaa, ettei mitään vastaavaa enää tapahdu.

Al-Jubeir kommentoi asiaa Indonesian pääkaupungissa Jakartassa, jossa hän tapasi paikallisen virkaveljensä.

Washington Post: CIA-johtaja matkustaa Turkkiin

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Gina Haspel matkustaa Turkkiin, kertoi aiemmin Washington Post asiaa tunteviin lähteisiinsä viitaten. Matkan syyksi arvellaan sitä, että Yhdysvallat pyrkii pääsemään käsiksi turkkilaisilla oleviin tietoihin, kuten väitettyyn nauhoitukseen toimittajan kuolemasta.

Lehti myös kertoi, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon päähuoli on, että Turkin presidentti Erdogan paljastaa yksityiskohtia, jotka liittävät Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin suoraan Khashoggin murhaan.

Saudi-Arabia on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Trumpin hallinto on sitonut öljyvaltioon poikkeuksellisen läheiset suhteet.

USA:n valtiovarainministeri tapasi kruununprinssin

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin tapasi maanantaina kruununprinssin. Saudi-Arabian valtiollisen uutistoimiston mukaan Mnuchin ja Salman painottivat Saudi-Arabian ja Yhdysvaltojen strategisen kumppanuuden tärkeyttä.

Saudi-Arabian ulkoministeriö lisäksi tviittasi kuvan, jossa Mnuchin ja bin Salman istuvat vieretysten.

Mnuchin on yksi niistä länsimaiden johtajista, jotka jättäytyivät pois investointitapahtumasta, joka alkoi aiemmin tänään. Mnuchin ilmoittautui jättäytyvänsä tapaamisesta pois sen jälkeen, kun Britannian, Ranskan ja Saksan edustajat peruivat osallistumisensa Khashoggin kuoleman takia.

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-director-flies-to-turkey-amid-growing-controversy-over-jamal-khashoggi-killing/2018/10/22/47d406d9-9f36-49fc-a187-a9a495b70a62_story.html?utm_term=.ceed2745439c

STT

Kuvat: