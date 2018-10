Erica aloittaa hädässä olevien auttamisen ensi kuussa

Uusi hätäkeskustietojärjestelmä Erica aloittaa toimintansa ensi kuussa. Ericaa käyttävät poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi ja Rajavartiolaitos.

Kolmannen sukupolven uusi suomalainen järjestelmä on valtakunnallinen: kun hätäkeskukseen soitetaan puhelu, se ohjautuu soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen. Jos se on ruuhkautunut, soitto ohjautuu muihin hätäkeskuksiin.

– Tällä tarkoitetaan sitä, että tulevaisuudessa Suomessa on yksi ns. virtuaalinen hätäkeskus, joka toimii verkottuneesti kuudella eri toimipaikalla, sanoo hankejohtaja Mika Lamu Hätäkeskuslaitokselta.

Nykyisin jokaisessa hätäkeskuksessa on oma tietojärjestelmänsä.

Erican käyttö aloitetaan Oulusta. Muut viisi hätäkeskusta – Kerava, Turku, Pori, Kuopio ja Vaasa – on tarkoitus saada mukaan järjestelmään ensi keväänä.

Erican hankinta maksaa yli 30 miljoonaa. Palvelutuotannosta tulee lisäksi noin 25 miljoonan euron ylläpitokustannukset sopimuskaudelle. Järjestelmää tulee käyttämään 12 000-16 000 ihmistä.

STT