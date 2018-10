Facebook sulki roskapostisivuja, joilla ehkä yhteys Brasilian äärioikeistolaisen presidenttiehdokkaan vaalikampanjaan

Facebook kertoo sulkeneensa kymmeniä sivuja ja tilejä, joiden avulla on saatettu edistää Brasilian äärioikeistolaisen presidenttiehdokkaan Jair Bolsonaron vaalikampanjaa.

Suljettuja sivuja on lähes 70 ja tilejä yli 40. Facebookin mukaan niillä on kytköksiä RFA-markkinointiyhtiöön, jonka uskotaan ajavan vaaleissa Bolsonaron asiaa. Facebook syyttää RFA:ta muun muassa toimimisesta sen roskapostia koskevien käytäntöjen vastaisesti.

Facebook kertoo, että markkinointiyhtiön ihmiset loivat sivuja muun muassa väärennettyjen tilien avulla. Tarkoituksena oli ohjata käyttäjiä tietyille nettisivuille. Facebookin mukaan tilit ja sivut on poistettu niiden roskapostiluonteen, ei sisällön vuoksi.

STT

